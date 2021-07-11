Kylian Mbappe FIFA'nın yeni oyunu FIFA 22'nin kapağını süsleyecek! - Son Dakika

Kylian Mbappe FIFA'nın yeni oyunu FIFA 22'nin kapağını süsleyecek!

Kylian Mbappe FIFA\'nın yeni oyunu FIFA 22\'nin kapağını süsleyecek!
Son Güncelleme: 12.07.2021 12:21

EA, popüler futbol serisinin yeni oyunu FIFA 22'de Kylian Mbappe'nin kapak yüzü olacağını duyurdu. İşte detaylar!

Kylian Mbappe, FIFA'nın yeni oyunu olacak olan FIFA 22 oyununun kapağında yer alacak. EA Sports, Paris Saint-Germain forvet oyuncusu Kylian Mbappe'nin FIFA 22'nin kapağını süsleyeceğini duyurdu.

Kylian Mbappe FIFA'nın yeni oyunu FIFA 22'nin kapağını süsleyecek!
Kylian Mbappe FIFA'nın yeni oyunu FIFA 22'nin kapağını süsleyecek!

Bu, aynı zamanda FIFA 21 kapağında yer alan Mbappe için ikinci yer aldığı ikinci FIFA kapağı olacak ve bu genç oyuncuyu, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile birlikte arka arkaya kapak yıldızı statüsü kazanan birkaç kişiden biri yapacak.

FIFA 22'den bahsetmişken EA, bugün saat 18: 30'da Euro 2020 Finali öncesinde oyunun ilk fragmanını yayınlayacak. EA, fragmanla birlikte oyunla ilgili daha fazla ayrıntı verilip verilmeyeceğini söylemedi, ancak oyunun hem mevcut hem de yeni nesil konsollarda oynanılabilecek olmasını umuyoruz.

Kaynak: Playerbros

Paris Saint Germain, Kylian Mbappe, EA Sports, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Kylian Mbappe FIFA'nın yeni oyunu FIFA 22'nin kapağını süsleyecek! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kylian Mbappe FIFA'nın yeni oyunu FIFA 22'nin kapağını süsleyecek! - Son Dakika
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