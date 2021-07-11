Kylian Mbappe FIFA\'nın yeni oyunu FIFA 22\'nin kapağını süsleyecek!

Kylian Mbappe, FIFA'nın yeni oyunu olacak olan FIFA 22 oyununun kapağında yer alacak. EA Sports, Paris Saint-Germain forvet oyuncusu Kylian Mbappe'nin FIFA 22'nin kapağını süsleyeceğini duyurdu.

Bu, aynı zamanda FIFA 21 kapağında yer alan Mbappe için ikinci yer aldığı ikinci FIFA kapağı olacak ve bu genç oyuncuyu, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile birlikte arka arkaya kapak yıldızı statüsü kazanan birkaç kişiden biri yapacak.

FIFA 22'den bahsetmişken EA, bugün saat 18: 30'da Euro 2020 Finali öncesinde oyunun ilk fragmanını yayınlayacak. EA, fragmanla birlikte oyunla ilgili daha fazla ayrıntı verilip verilmeyeceğini söylemedi, ancak oyunun hem mevcut hem de yeni nesil konsollarda oynanılabilecek olmasını umuyoruz.