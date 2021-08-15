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Kylian Mbappe neye uğradığını şaşırdı! PSG taraftarları, Kylian Mbappe'yi ıslıkladı - Son Dakika

Kylian Mbappe neye uğradığını şaşırdı! PSG taraftarları, Kylian Mbappe'yi ıslıkladı

15.08.2021 09:18

Fransa Ligi'nde PSG'nin Strasbourg'u 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada Kylian Mbappe taraftarların ıslıklı hışmına uğradı. Messi transferinden sonra takımdan ayrılmak istediği haberleri, taraftarların tepkisini çekti. Maç öncesi oyuncu isimleri anons edilirken Mbappe'de büyük bir ıslık koptu.

Hakimi, Wijnaldum, Donnaruma, Sergio Ramos ve Messi'yi kadrosuna katan PSG'nin yeni oyuncuları ilk kez Parc de Princes'de taraftar karşısına çıktı. Karşılaşmada oynamayan Messi'ye taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

PSG taraftarları, Kylian Mbappe'yi ıslıkladı

DENGELER BOZULUYOR

Messi'nin gelişinden sonra Mbappe'nin ayrılmayı istediği söylentileri PSG taraftarlarını kızdırdı. Taraftarlar, sözleşmesinin bitmesine bir sene kalan futbolcunun kulübün dengelerini bozmaya yönelik eylemler içinde olduğu şeklinde forumlarda eleştiri yöneltti, bu maça da yansıdı.

NE OLDUĞUNU ANLAMADI

Oyuncular anons edildiği anda Mbappe'nin adı söylenince ıslıklar ve yuhalama sesi koptu. Taraftarın sevgilisi olan Mbappe, bu tepki sonrası olanlara anlam veremedi.

Kylian Mbappe neye uğradığını şaşırdı! PSG taraftarları, Kylian Mbappe'yi ıslıkladı

Sergio Ramos, PSG, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kylian Mbappe neye uğradığını şaşırdı! PSG taraftarları, Kylian Mbappe'yi ıslıkladı - Son Dakika Spor


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