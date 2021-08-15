Kylian Mbappe neye uğradığını şaşırdı! PSG taraftarları, Kylian Mbappe'yi ıslıkladı

Hakimi, Wijnaldum, Donnaruma, Sergio Ramos ve Messi'yi kadrosuna katan PSG'nin yeni oyuncuları ilk kez Parc de Princes'de taraftar karşısına çıktı. Karşılaşmada oynamayan Messi'ye taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

DENGELER BOZULUYOR

Messi'nin gelişinden sonra Mbappe'nin ayrılmayı istediği söylentileri PSG taraftarlarını kızdırdı. Taraftarlar, sözleşmesinin bitmesine bir sene kalan futbolcunun kulübün dengelerini bozmaya yönelik eylemler içinde olduğu şeklinde forumlarda eleştiri yöneltti, bu maça da yansıdı.

NE OLDUĞUNU ANLAMADI

Oyuncular anons edildiği anda Mbappe'nin adı söylenince ıslıklar ve yuhalama sesi koptu. Taraftarın sevgilisi olan Mbappe, bu tepki sonrası olanlara anlam veremedi.