KYLIAN MBAPPE'NİN 2018-19 SEZONUNUN EN İYİ ANI
43 dakika önce
Kylian Mbappé, 2018-19 kampanyası sırasında Paris Saint-Germain için 39 gol attı. Sezon boyunca Paris'in Saint-Germain gömleğindeki Mbappé'nin en güzel anlarına göz atın.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:06
Kylian Mbappé, 2018-19 kampanyası sırasında Paris
Saint-Germain için 39 gol attı. Sezon boyunca Paris'in Saint-Germain gömleğindeki Mbappé'nin en güzel anlarına göz atın.
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