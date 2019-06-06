Son Dakika Haberleri: KYLIAN MBAPPE'NİN 2018-19 SEZONUNUN EN İYİ ANI
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KYLIAN MBAPPE'NİN 2018-19 SEZONUNUN EN İYİ ANI

43 dakika önce

Kylian Mbappé, 2018-19 kampanyası sırasında Paris Saint-Germain için 39 gol attı. Sezon boyunca Paris'in Saint-Germain gömleğindeki Mbappé'nin en güzel anlarına göz atın.

Kylian Mbappé, 2018-19 kampanyası sırasında Paris Saint-Germain için 39 gol attı. Sezon boyunca Paris'in Saint-Germain gömleğindeki Mbappé'nin en güzel anlarına göz atın.
KYLIAN MBAPPE'NİN 2018-19 SEZONUNUN EN İYİ ANI
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:06 
Paris, Kylian Mbappe, Paris Saint Germain, Spor
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