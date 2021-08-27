Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı

Real Madrid, Kylian Mbappe'nin transferi için Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı.

PEŞİNAT YÜKSELTİLDİ

160 milyon Euro'luk ilk teklifin ve 130+50 milyon Euro'luk ikinci teklifin reddedilmesinin ardından Real Madrid, teklifini 170 + 10 milyon Euro olarak güncelledi. Paris Saint-Germain, bu son teklifi büyük oranda kabul etti. Bunun üzerine iki kulüp arasında prensipte sıkışıldı.

GİTMEK İSTEDİ

Real Madrid'e gitmek istediğini belirten ve PSG'den gelen sözleşme yenileme tekliflerini 6 kez reddeden Kylian Mbappe de Real Madrid ile anlaştı. Mbappe'nin Real Madrid'de 19 numaralı formayı giyeceği de belirtildi.

"MBAPPE'Yİ SATTIM"

Dün İstanbul'daki kura çekiminde olan PSG Başkanı Al-Khelafi de bu transferi doğruladı. Mbappe'nin mutsuzluğunu ifade eden Başkan, dostlarına, "Onu sattım" diye konuştu.