Son Dakika Haberleri: Kylie Jenner Dünyanın En Genç Milyarderi Oldu

Kylie Jenner Dünyanın En Genç Milyarderi Oldu

1 saat önce

Forbes dergisi, kozmetik markası sahibi Kylie Jenner'ın dünyanın en genç milyarderi olduğunu açıkladı.

Kylie Jenner Dünyanın En Genç Milyarderi Oldu, System.String[]
Forbes dergisi, kozmetik markası sahibi Kylie Jenner'ın dünyanın en genç milyarderi olduğunu açıkladı.

Forbes dergisi, dünyanın en zenginleri listesini açıkladı. Kardashian ailesinin en genç üyesi 21 yaşındaki Kylie Jenner 23 yaşında milyarder olan Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in rekorunu kırdı. Forbes, Jenner'ın dünyanın en genç milyarderi olduğunu duyurdu.

Forbes dergisi Jenner'ın sahibi olduğu Kylie Cosmetics adlı firmanın geçtiğimiz yıl 360 milyon dolar satış gerçekleştirdiğinin tahmin edildiğini belirterek, Jenner'ın servetinin bu yıl 1 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Jenner en geç milyarder olmasıyla ilgili, "Hiçbir beklentim yoktu. Geleceği öngörmedim. Ancak bu başarı iyi hissettiriyor" dedi. Jenner, sosyal medyanın gücü sayesinde böyle bir başarı elde ettiğini söyledi.

Online alışveriş sitesi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ise 131 milyar dolara çıkardığı servetiyle dünyanın en zengini olarak listedeki yerini bu yıl da korudu. Tahtını Jenner'a kaptıran Facebook kurucusu Mark Zuckerberg 62,3 milyar dolarlık geliriyle sekizinci sırada yer aldı. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:47 Kaynak: İHA

Mark Zuckerberg, Facebook, Forbes, Kylie Jenner, Politika
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