Bahçede duş alan Kylie Jenner, fotoğrafı paylaşınca yer yerinden oynadı

Kendi adını taşıyan kozmetik markasıyla ailesinin en varlıklı ismi haline gelen 22 yaşındaki Jenner, ünlü şarkıcı Cardi B'nin son video klibinde rol aldı.

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 00:10

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