Kylie Jenner, iç çamaşırsız pozuyla yine adından söz ettirdi! Milyonlarca beğeni aldı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Kylie Jenner, iç çamaşırsız pozuyla yine adından söz ettirdi! Milyonlarca beğeni aldı - Son Dakika Magazin

Kylie Jenner, iç çamaşırsız pozuyla yine adından söz ettirdi! Milyonlarca beğeni aldı

29 dakika önce

Servetini kendi yapan en genç milyarder ünvanına sahip olan Kylie Jenner, sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarına yenisini ekledi. İç çamaşırsız pozlarını "Playboy çıkışları" notuyla takipçilerinin beğenisine sunan Amerikalı modelin söz konusu paylaşımı milyonlarca beğeni aldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ABD'li ünlü model Kylie Jenner, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

22 yaşındaki genç model, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. 161 milyon takipçisi bulunan Jenner, "Playboy çıkışları" notuyla paylaştığı iç çamaşırsız pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

MİLYONLARCA BEĞENİ ALDI

Kylie Jenner'ın söz konusu paylaşımına 3 milyonun üzerinde beğeni ve binlerce yorum geldi.

Öte yandan Kylie Jenner, geçtiğimiz günlerde de ip dansı yaparken çekilen pozlarını Instagram hesabından paylaşmıştı. Kyle Jenner'ın paylaşımlarına milyonlarca beğeni alırken, Amerikalı yıldızın kusursuz fiziği ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Kylie Jenner, iç çamaşırsız pozuyla yine adından söz ettirdi! Milyonlarca beğeni aldı
ABD'li yıldız Kylie Jenner, yaptığı ip dansıyla nefes kesti

Amerika Birleşik Devletleri, Kylie Jenner, Playboy, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:33 
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YORUMLAR (1)
  • Kara cahil: Yahu neyi yıkıyor anlamadim. Kendisini Arap seyhlerine pazarlamaya çalışıyor. Biriyle birkaç gün geçirip voleyi vuracak. Hepsi bu. Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır


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