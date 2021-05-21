Kylie Jenner, peş peşe paylaştığı bikini pozlarıyla saatler içinde rekor beğeni aldı

Kim Kardashian'ın üvey kardeşi ve Kendall Jenner'in küçük kardeşi olan Kylie Jenner, paylaştığı fotoğrafla rekor kırdı. Tanga bikinili karelerini yayınlayan yıldız, 10 dakikada 1 milyon beğeni aldı.

BEĞENİ BUTONU ÇÖKTÜ

Reality show yıldızlığından iş kadınlığına geçiş yapan Kylie Jenner, bikinili pozlarıyla adeta sosyal medyayı kasıp kavurdu. Bikini-mayo ve diğer deniz ürünlerinin üretimine başlayan Jenner, teknede verdiği pozları 233 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından boy boy paylaştı. Tanga bikini giyen Jenner'in pozları 10 dakikada 1 milyon, 9 saatte de 7,6 milyon beğeniye ulaştı.

Tekneye çıkan Jenner'i görevlinin yıkaması ise dikkat çekti.