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Kylie Jenner ve Travis Scott kızları Stormi'nin hayalini gerçekleştirdi: Gerçeklikten tamamen kopmuşlar - Son Dakika

Kylie Jenner ve Travis Scott kızları Stormi'nin hayalini gerçekleştirdi: Gerçeklikten tamamen kopmuşlar

26.08.2021 13:53
Kylie Jenner ve Travis Scott kızları Stormi'nin hayalini gerçekleştirdi: Gerçeklikten tamamen kopmuşlar, System.String[]

ÜÇ YAŞINDAKİ STORMİ'NİN EN BÜYÜK HAYALİKardashian- Jenner kardeşlerin en küçüğü ama şu sıralar da en ünlüsü olan 24 yaşındaki Kylie Jenner ile rap'çi Travis Scott'ın kızı Stormi'nin en büyük hayali gerçek oldu.

ÜÇ YAŞINDAKİ STORMİ'NİN EN BÜYÜK HAYALİ

Kardashian- Jenner kardeşlerin en küçüğü ama şu sıralar da en ünlüsü olan 24 yaşındaki Kylie Jenner ile rap'çi Travis Scott'ın kızı Stormi'nin en büyük hayali gerçek oldu. Annesi de onun hayaline elleriyle dokunduğu anlarda çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Sonra da birçok kişi tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Kylie Jenner ve Travis Scott kızları Stormi'nin hayalini gerçekleştirdi: Gerçeklikten tamamen kopmuşlar

BABASINDAN STORMI'YE SÜRPRİZ

Bugüne kadar kullandığı binlerce dolar değerinde aksesuarlar ve giydiği aynı oranda pahalı kıyafetlerle haber konusu olan minik Stormi, birçok yaşıtı gibi ABD'de çok yaygın olan sarı renkli okul otobüslerinden birine binmek istiyordu. Babası Travis Scott ise biricik kızının bu özlemi duymasına dayanamadı ve yaşadıkları malikanenin önüne sarı renkli bir okul otobüsü getirdi.

Kylie Jenner ve Travis Scott kızları Stormi'nin hayalini gerçekleştirdi: Gerçeklikten tamamen kopmuşlar

SEVİNÇTEN HAVALARA UÇTU

Bazı kaynaklara göre Scott, bu otobüsü kızının sonra da canı istediği zaman binmesi için satın aldı. Bazı kaynaklara göre de kiraladı. Nasıl olursa olsun, minik Stormi'nin otobüsle buluştuğu an görülmeye değerdi. Belki de ne kadar zengin ve sonsuz imkanlara sahip bir ailede dünyaya geldiğinin henüz farkında olmayan Stormi, otobüsü görünce yüzünde kelimenin tam anlamıyla güller açtı. Otobüse neredeyse sarılan Stormi, sonra da bomboş otobüse bindi ve boş koltuklar arasında gezdi.

Kylie Jenner ve Travis Scott kızları Stormi'nin hayalini gerçekleştirdi: Gerçeklikten tamamen kopmuşlar
SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ YAĞMURU

Minik kızının sevincine Kylie Jenner da duyarsız kalmadı. Onun boş otobüste çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Jenner, okula gider gibi giyenen ve sırt çantasını da takan Stormi'nin otobüse sarılırken göründüğü bir fotoğrafını "Stormi'nin söyleyip durduğu şey bir büyük sarı okul otobüsüne binmekti. Babası ona sürpriz yaptı" mesajıyla birlikte Instagram hesabının "hikayeler" bölümünde paylaştı.

Kylie Jenner ve Travis Scott kızları Stormi'nin hayalini gerçekleştirdi: Gerçeklikten tamamen kopmuşlar

'GERÇEKLİKTEN KOPMUŞLAR'

İşte bu paylaşımlardan sonra da Kylie Jenner ve Travis Scott, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Birçok kişi Jenner ile Scott'ın, sahip oldukları zenginlik içinde gerçek dünyayla bağlarını kopardığını ileri sürdü. Bir sosyal medya kullanıcısı "Zengin insanlar hakikaten gerçek dünyayla bağlarını koparmış durumda. Oturması için Stormi'ye bir okul otobüsü almışlar" diye yazdı.

Kylie Jenner ve Travis Scott kızları Stormi'nin hayalini gerçekleştirdi: Gerçeklikten tamamen kopmuşlar

O PARAYLA İHTİYACI OLANLARA YARDIM EDEBİLİRLERDİ

Bir başka kullanıcı Jenner ile Scott'ın bu otobüs için harcadıkları parayı gerçekten ihtiyacı olan birisine verebileceklerini savundu. Bu kullanıcı sorunun Stormi'ye otobüs alınması olmadığını fakat bu küçük kızın kıza yardıma muhtaç insanlara yardım eli uzatılması konusunda bilinç kazandırılması gerektiğini ileri sürdü.

Kylie Jenner ve Travis Scott kızları Stormi'nin hayalini gerçekleştirdi: Gerçeklikten tamamen kopmuşlar

'DİĞER ÇOCUKLAR GİBİ OKULA GİTMEK İSTİYOR'

Bu arada Jenner ile Scott'un bu sürprizinin Covid nedeniyle okullarından uzak kalan milyonlarca çocuğun durumunu görmezden gelmek olduğunu savunanlar da çıktı. Bazı kişiler de minik Stormie'nin sadece diğer çocuklar gibi olmak, onlar gibi okuma gitmek istediğini ve bunu da bu şekilde ifade ettiğini belirtti.

Kylie Jenner ve Travis Scott kızları Stormi'nin hayalini gerçekleştirdi: Gerçeklikten tamamen kopmuşlar

HAYRANLARI SAVUNDU

Kylie Jenner'ın hayranları da bu kadar eleştirinin abartılı bulduklarını belirtip genç yıldızın tek amacının küçük kızını mutlu etmek olduğunu savundu.

Kylie Jenner ve Travis Scott kızları Stormi'nin hayalini gerçekleştirdi: Gerçeklikten tamamen kopmuşlar

KARDEŞ GELİYOR İDDİASI

Bir süre önce ikinci bebeklerini bekledikleri iddiasıyla gündemde olan Kylie Jenner ile Travis Scott'ın kızı Stormi, pahalı kıyafetleri ve kullandığı ünlü moda markalarının imzasını taşıyan aksesuarlarıyla da gündeme geliyor. Bir süre önce minik Stormi'nin üç yaşına girdiğinde çektiği bir fotoğrafta kullandığı çanta da olay olmuştu. O paylaşımda Stormi ünlü bir markanını imzasını taşıyan 800 dolar değerinde bir küçük el çantası taşıyordu.

Kylie Jenner ve Travis Scott kızları Stormi'nin hayalini gerçekleştirdi: Gerçeklikten tamamen kopmuşlar

ANNESİYLE İŞE GİDİYORMUŞ

Kylie Jenner, bir süre önce Stormi'nin de kendisi gibi moda dünyasına adım atmaya hazırlandığını belirtmişti. Hatta üç yaşındaki kızın kendi çalışma ofisi olduğunu ve kendisiyle birlikte işe gittiğini açıklamıştı. Jenner, bir sosyal medya platformunda yer alan kanalında Stormi'nin gizli bir moda markası olduğunu ve ürünlerinin de yakında piyasaya çıkacağını söylemişti.

Kylie Jenner ve Travis Scott kızları Stormi'nin hayalini gerçekleştirdi: Gerçeklikten tamamen kopmuşlar

BİR MİLYAR DOLARA YAKIN SERVETİ VAR Kendi adını taşıyan bir kozmetik firması olan Kylie Jenner'ın toplam servetinin 2020 yılı itibariyle 900 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Adını Babası Travis Scott'ın ise 50 milyon dolar değerinde bir serveti var.

Kylie Jenner ve Travis Scott kızları Stormi'nin hayalini gerçekleştirdi: Gerçeklikten tamamen kopmuşlar
Kylie Jenner ve Travis Scott kızları Stormi'nin hayalini gerçekleştirdi: Gerçeklikten tamamen kopmuşlar

Kylie Jenner, Travis, Medya, dolar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kylie Jenner ve Travis Scott kızları Stormi'nin hayalini gerçekleştirdi: Gerçeklikten tamamen kopmuşlar - Son Dakika Magazin


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