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Kylie Jenner ve Travis Scott mutlu haberi sosyal medyadan duyurdu: Yeni bebek geliyor - Son Dakika

Kylie Jenner ve Travis Scott mutlu haberi sosyal medyadan duyurdu: Yeni bebek geliyor

08.09.2021 11:06

3 YAŞINDA BİR KIZLARI VARKendi kurduğu kozmetik markası sayesinde dolar milyarderi olan 24 yaşındaki Jenner ile önce ayrıldığı sonra da barıştığı 30 yaşındaki rap'çi Travis Scott ikinci bebeklerini bekliyor.

3 YAŞINDA BİR KIZLARI VAR

Kendi kurduğu kozmetik markası sayesinde dolar milyarderi olan 24 yaşındaki Jenner ile önce ayrıldığı sonra da barıştığı 30 yaşındaki rap'çi Travis Scott ikinci bebeklerini bekliyor. Çiftin, üç yaşında Stormi adında bir kızı bulunuyor.

<a class='keyword-sd' href='/kylie-jenner/' title='Kylie Jenner'>Kylie Jenner</a> ve Travis Scott mutlu haberi sosyal medyadan duyurdu: Yeni bebek geliyor

KARNINI ÖPTÜ

Kylie Jenner, paylaşımında giderek büyüyen karnını gözler önüne serdi. Videoda Jenner, kızı Stormi ile birlikte gittiği doktorda ultrason görüntülerini izlerken görülüyor. Sevgilisi Travis Scott'ın sevinci de paylaşımda dikkat çeken bir başka detay. Videonun bir başka bölümünde de Jenner, ayna karşısında selfie çekerken Scott'ın onun karnını öptüğü görülüyor.

Kylie Jenner ve Travis Scott mutlu haberi sosyal medyadan duyurdu: Yeni bebek geliyor

BU KEZ TARZINI DEĞİŞTİRDİ

Bu durum, Kylie Jenner'ın takipçilerini ve hayranlarını hem sevindirdi hem de şaşırttı. Jenner, Stormi'ye hamileyken medyadan ve meraklı gözlerden köşe bucak saklanmıştı. Ancak bebeği dünyaya geldikten sonra mutlu haberi duyurmuştu. Bu kez ise hamile olduğunu sosyal medya hesabından ilan etti. Jenner'ın ikinci kez hamile olduğu bir süredir magazin kulislerinde ileri sürülüyordu. Sessiz kalan Jenner, mutluluğunu paylaşmak için daha fazla beklemedi.

Kylie Jenner ve Travis Scott mutlu haberi sosyal medyadan duyurdu: Yeni bebek geliyor

TEST SONUCU

Kylie Jenner, paylaşımında ailece katıldıkları kutlama partisinden görüntüler de paylaştı. Jenner, annesi Kris'in ultrason görüntülerini izlediği sahnelere de paylaşımında yer verdi. Jenner, evde yaptığı hamilelik testinin sonucunu da takipçileriyle paylaştı.

Kylie Jenner ve Travis Scott mutlu haberi sosyal medyadan duyurdu: Yeni bebek geliyor

İLK HAMİLELİĞİNDE SUSKUNLUĞA GÖMÜLMÜŞTÜ

İlk bebeğine hamileyken büyük bir sessizliğe gömülen, doğum yaptıktan sonra ortaya çıkan Kylie Jenner başlarda yine aynı şekilde davrandı. Fakat sonra fikrini değiştirdi.

Kylie Jenner ve Travis Scott mutlu haberi sosyal medyadan duyurdu: Yeni bebek geliyor

19'UNCU TORUNUNUN GELDİĞİNİ SÖYLEDİ

Jenner'ın hamileliği hakkında ailesinden ilk konuşan kişi babası Caitlyn Jenner ya da eski adıyla Bruce Jenner. Cinsiyet değiştirip kadın olan eski olimpik sporcu, Califonia'da bir oyuncak mağazasını ziyaret etti. Bu sırada da 19'uncu torununun yolda olduğunu söyledi.

Kylie Jenner ve Travis Scott mutlu haberi sosyal medyadan duyurdu: Yeni bebek geliyor
AİLEYE YAKIN KAYNAKLAR DOĞRULAMIŞTI

People dergisine konuşan ve Kylie Jenner'ın hamile olduğunu doğrulayan aileye yakın kaynaklar, genç kadının karnının da belirginleşmeye başladığını söyledi. Jenner'ın kaç aylık hamile olduğu ve bebeğin ne zaman dünyaya geleceği ise henüz bilinmiyor. Kardashian- Jenner ailesine yakın kaynaklar, Kylie Jenner'ın anne olmayı çok sevdiğini belirtti. Aynı kaynaklar "Kylie, epeydir Stormi'nin bir kardeşi olmasını istiyordu. Anne olmayı seviyor" dedi. Jenner'ın sevgilisi Travis Scott'ın da ikinci bebek haberinden çok mutlu olduğu belirtildi. Bu ikinci bebeği, Jenner ile Scott'ın, birbirlerine uzun ayrılığın ardından bir tür "barışma hediyesi" olarak nitelendirenler de oldu.

Kylie Jenner ve Travis Scott mutlu haberi sosyal medyadan duyurdu: Yeni bebek geliyor

AYRILIP BARIŞTILAR

Kylie Jenner ile Travis Scott, uzun bir birlikteliğin ardından yollarını ayırmıştı. Fakat çift sonra tekrar görüşmeye başladı. Önceleri bunun kızları Stormi'nin hatırına olduğu söylense de ikili arasındaki buzlar eridi ve beraberlikleri yeniden başladı.

Kylie Jenner ve Travis Scott mutlu haberi sosyal medyadan duyurdu: Yeni bebek geliyor
İLİŞKİLERİ 2017'DE BAŞLADI

Travis Scott ile Kylie Jenner, 2017 yılında tanıştılar. O sırada Jenner Tyga ile yollarını ayırmıştı. Jenner ile Scott, ilk olarak ünlü Coachella Festivali'nde birlikte görüldüler. Daha sonra NBA maçını birlikte izleyerek ilişkilerini resmen duyurdular. İlişkilerinin başladığı 2017 yılında Jenner hamile kaldı, fakat bunu uzun süre kamuoyunun gözlerinden uzak tuttu. 2018'de de kızları dünyaya geldi.

Kylie Jenner ve Travis Scott mutlu haberi sosyal medyadan duyurdu: Yeni bebek geliyor
Kylie Jenner ve Travis Scott mutlu haberi sosyal medyadan duyurdu: Yeni bebek geliyor

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kylie Jenner ve Travis Scott mutlu haberi sosyal medyadan duyurdu: Yeni bebek geliyor - Son Dakika Magazin


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