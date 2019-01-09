Kylie Jenner ve Travis Scott Nişanlandı Mı?
1 saat önce
Kylie Jenner'ın son Instagram paylaşımı, sevgilisi Travis Scott ile nişanlandığı yönünde söylenti çıkmasına neden oldu.
Kylie Jenner'ın son Instagram paylaşımı, sevgilisi Travis Scott ile nişanlandığı yönünde söylenti çıkmasına neden oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:00
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