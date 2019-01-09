Kylie Jenner ve Travis Scott Nişanlandı Mı?

Kylie Jenner'ın son Instagram paylaşımı, sevgilisi Travis Scott ile nişanlandığı yönünde söylenti çıkmasına neden oldu.

">

Kylie Jenner'ın son Instagram paylaşımı, sevgilisi Travis Scott ile nişanlandığı yönünde söylenti çıkmasına neden oldu.

Son Dakika » Magazin » Haber Haber Yayın Tarihi :

Sevgilisinden Ayrıldığını Duyuran Oyuncu Celil Nalçakan'ın Paylaşımı Takipçilerinden Övgü Topladı

Özkan Uğur, Safra Kesesinden Ameliyat Oldu

Güzel Oyuncu Kendisini Eleştiren Takipçisine Fena Patladı

Hakan Ural, Moda Haberini Yorumlayamayan Kadın Partnerlerine Canlı Yayında Ders Verdi