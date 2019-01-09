Son Dakika Haberleri: Kylie Jenner ve Travis Scott Nişanlandı Mı?

Kylie Jenner ve Travis Scott Nişanlandı Mı?

1 saat önce

Kylie Jenner'ın son Instagram paylaşımı, sevgilisi Travis Scott ile nişanlandığı yönünde söylenti çıkmasına neden oldu.

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Kylie Jenner'ın son Instagram paylaşımı, sevgilisi Travis Scott ile nişanlandığı yönünde söylenti çıkmasına neden oldu.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:00 

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