Son Dakika Haberleri: Kylie Jenner, yeni yaşını işte böyle kutladı!
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Kylie Jenner, yeni yaşını işte böyle kutladı!

17 dakika önce

Kardashian klanının en küçük üyesi olan ve sosyal medyada her paylaşımı beğeni rekoru kıran Kylie Jenner, her yaptığıyla olay oluyor.

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Kardashian klanının en küçük üyesi olan ve  sosyal medyada her paylaşımı beğeni rekoru kıran Kylie Jenner, her yaptığıyla olay oluyor.
Kendi adını taşıdığı kozmetik markası ile kitleleri etkileyen dünyanın en genç milyarderi Kylie Jenner 22 yaşına girdi.
Kutlamalar lüks bir yatta başladı sonrasında Yunanistan'dan mavi sulara açıldılar. Jenner'ın bu güzel gününde yanında sevgilisi Travis Scott, kızı Stormi ve en yakın dostları vardı.
Pastasını üfledi, kızı ile doğum günü şarkısını söyledi. Ailesi ve dostlarıyla birlikte dans ederek şarkılar Söyledi.
Kylie Jenner eğlenceye doyamayınca ülke değiştirdiler, İtalya'nın romantik kenti Potpfino'ya demir attılar.
Kutlamalar Boyunca Jenner, "Yine yaptı yapacağını" dedirtti. Toplamda 10 kez kıyafet değiştirdi. Bol bol fotoğraf çekilerek o anları kaydeden Kylie Jenner, bu fotoğrafları sosyal medyasından paylaştı.
Kylie Jenner, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:04 
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