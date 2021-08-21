Üye Girişi
Kylie Jenner yine hamile: Barışma hediyesi bebek! - Son Dakika

Kylie Jenner yine hamile: Barışma hediyesi bebek!

21.08.2021 11:26
Kylie Jenner yine hamile: Barışma hediyesi bebek!, System.String[]

İLK HAMİLELİĞİNDE SUSKUNLUĞA GÖMÜLMÜŞTÜİlk bebeğine hamileyken büyük bir sessizliğe gömülen, doğum yaptıktan sonra ortaya çıkan Kylie Jenner ise yine aynı taktiği uyguluyor.

İLK HAMİLELİĞİNDE SUSKUNLUĞA GÖMÜLMÜŞTÜ

İlk bebeğine hamileyken büyük bir sessizliğe gömülen, doğum yaptıktan sonra ortaya çıkan Kylie Jenner ise yine aynı taktiği uyguluyor. Geçen hafta 24'üncü doğum gününü kutlayan Jenner, sosyal medyada bu konuda bir kaç fotoğrafı dışında hiçbir paylaşım yapmadı. Geçmiş yıllarda ise yeni yaşına girerken düzenlenen partilerden bol bol paylaşım yapardı.  Onu yakından takip edenler, Kylie Jenner'ın hayatının hemen hemen her anını sosyal medyada paylaştığını biliyor. Jenner, Stormi'ye hamileyken de aynı yöntemi uygulamış ve son ana kadar ne kendisi ne de bebek hakkında bir haber vermişti.

Kylie Jenner yine hamile: Barışma hediyesi bebek!

19'UNCU TORUNUNUN GELDİĞİNİ SÖYLEDİ

Jenner'ın hamileliği hakkında ailesinden şu ana kadar konuşan tek kişi ise babası Caitlyn Jenner ya da eski adıyla Bruce Jenner. Cinsiyet değiştirip kadın olan eski olimpik sporcu, Califonia'da bir oyuncak mağazasını ziyaret etti. Bu sırada da 19'uncu torununun yolda olduğunu söyledi.

Kylie Jenner yine hamile: Barışma hediyesi bebek!
KARNI BELİRGİNLEŞMEYE BAŞLADI

People dergisine konuşan ve Kylie Jenner'ın hamile olduğunu doğrulayan aileye yakın kaynaklar, genç kadının karnının da belirginleşmeye başladığını söyledi. Jenner'ın kaç aylık hamile olduğu ve bebeğin ne zaman dünyaya geleceği ise henüz bilinmiyor. Kardashian- Jenner ailesine yakın kaynaklar, Kylie Jenner'ın anne olmayı çok sevdiğini belirtti. Aynı kaynaklar "Kylie, epeydir Stormi'nin bir kardeşi olmasını istiyordu. Anne olmayı seviyor" dedi. Jenner'ın sevgilisi Travis Scott'ın da ikinci bebek haberinden çok mutlu olduğu belirtildi. Bu ikinci bebeği, Jenner ile Scott'ın, birbirlerine uzun ayrılığın ardından bir tür "barışma hediyesi" olarak nitelendirenler de oldu.

Kylie Jenner yine hamile: Barışma hediyesi bebek!
AYRILIP BARIŞTILAR

Kylie Jenner ile Travis Scott, uzun bir birlikteliğin ardından yollarını ayırmıştı. Fakat çift sonra tekrar görüşmeye başladı. Önceleri bunun kızları Stormi'nin hatırına olduğu söylense de ikili arasındaki buzlar eridi ve beraberlikleri yeniden başladı.

Kylie Jenner yine hamile: Barışma hediyesi bebek!

AÇIK İLİŞKİ İDDİALARINA YALANLAMA

Geçtiğimiz mayıs ayında Kylie Jenner ile 29 yaşındaki Travis Scott'ın "açık ilişki" yaşadığı iddia edilmişti. Fakat, çift bu iddiayı yalanladı. Kylie Jenner ile rap'çi Travis Scott, son günlerde sık sık birlikte çıktıkları gezintilerde görülüyordu. Jenner ile Scott, son olarak 3 yaşındaki kızları Stormi ile Disneyland'e yaptıkları gezintide görüntülenmişlerdi. Jenner ve Scott, rap'çinin doğum gününü de birlikte kutlamıştı. Son günlerde Kylie Jenner ile Travis Scott, birlikte birçok yere de gittiler. Jenner da sosyal medya sayfasından bu gezilerle ilgili paylaşımlar yaptı.

Kylie Jenner yine hamile: Barışma hediyesi bebek!

İLİŞKİLERİ 2017'DE BAŞLADI

Travis Scott ile Kylie Jenner, 2017 yılında tanıştılar. O sırada Jenner Tyga ile yollarını ayırmıştı. Jenner ile Scott, ilk olarak ünlü Coachella Festivali'nde birlikte görüldüler. Daha sonra NBA maçını birlikte izleyerek ilişkilerini resmen duyurdular. İlişkilerinin başladığı 2017 yılında Jenner hamile kaldı, fakat bunu uzun süre kamuoyunun gözlerinden uzak tuttu.

Kylie Jenner yine hamile: Barışma hediyesi bebek!
ARA VERDİKLERİNİ' AÇIKLADILAR

Kylie Jenner ile Travis Scott, 2017 yılında MET Gala gecesine de birlikte katıldılar. Bir yıl sonra şubat ayında kızları Stormi dünyaya geldi. Birlikte GQ dergisine poz verdikten birkaç ay sonra ise yollarını ayırdılar. Kendileri bu durumu "ilişkiye ara vermek" olarak nitelendirdiler.

Kylie Jenner yine hamile: Barışma hediyesi bebek!
'ZEVK' SAYISI İÇİN ÖZEL POZLAR VERMİŞLERDİ

Genç çift, ilişkilerine ara vermeden çok kısa bir süre önce yine bir dergiye verdikleri röportaj ve fotoğraflarla gündeme oturmuştu. Jenner ve Scott, Eylül 2019'da Playboy dergisi için ortak bir çalışma yaptı. Kylie Jenner, Playboy dergisinin Pleasure (Zevk) temalı yeni sayısına kapak pozu verdi. Kızının babası olan sevgilisi Travis Scott'ın da özel hayatlarıyla ilgili sorularını yanıtladı.

Kylie Jenner yine hamile: Barışma hediyesi bebek!

NE KADAR MUTLU OLDUKLARINI ANLATMIŞLARDI

Ünlü rap'çi Scott, sevgilisine aşk hayatlarıyla ilgili sorular da sordu. Kylie Jenner bu konudaki bir soruya "Aşk hayatlarının, kızları Stormi'nin doğumundan sonra çok daha iyi bir hale geldiği" yanıtını verdi. Travis Scott, dergi için yaptığı röportajda "Birçok insan dünyaya gelen bir bebeğin çiftlerin cinsel hayatlarını yaraladığını iddia eder. Ama ben bizim deneyimimizde bunun tam tersini hissediyorum" dedi. Jenner da buna "Evet, biz kesinlikle bu dedikodunun yanlış olduğunun kanıtıyız" karşılığını verdi.

Kylie Jenner yine hamile: Barışma hediyesi bebek!

Kylie Jenner, Playboy, Travis, Doğum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kylie Jenner yine hamile: Barışma hediyesi bebek! - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

''Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda'' diyen hırsız, yıllar sonra yeniden aynı suçtan yakayı ele verdi 12:38 ''Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda'' diyen hırsız, yıllar sonra yeniden aynı suçtan yakayı ele verdi Sadece 12 Suriyeliyi ağırlayan Japonya, Türkiye'ye göçmen kredisi verecek 12:35 Sadece 12 Suriyeliyi ağırlayan Japonya, Türkiye'ye göçmen kredisi verecek Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı'ndan korkutan sözler: Doluluk yüzde 60-70'lerde, dikkatli olalım 12:15 Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı'ndan korkutan sözler: Doluluk yüzde 60-70'lerde, dikkatli olalım
Bütün parçaları orijinal diye aldığı 140 bin liralık aracın, 8 parçasının değiştiğini öğrendi 12:12 Bütün parçaları orijinal diye aldığı 140 bin liralık aracın, 8 parçasının değiştiğini öğrendi Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren Afganlar anlattı: Kuru ekmek yiyip, bizi Ankara'ya götürecek organizatörleri bekliyoruz 11:51 Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren Afganlar anlattı: Kuru ekmek yiyip, bizi Ankara'ya götürecek organizatörleri bekliyoruz Trabzonsporlu Nwakaeme'nin, Karsdorp'u tam 12 kez çalımlaması Jose Mourinho'yu çileden çıkarttı. 11:41 Trabzonsporlu Nwakaeme'nin, Karsdorp'u tam 12 kez çalımlaması Jose Mourinho'yu çileden çıkarttı.
Alexander Sörloth'tan kötü haber! Marsilya'ya imza attı 11:29 Alexander Sörloth'tan kötü haber! Marsilya'ya imza attı Taliban'ın sözcüsü, Türkiye için kullandığı ifadelerin aynısını Çin için de kullandı 10:55 Taliban'ın sözcüsü, Türkiye için kullandığı ifadelerin aynısını Çin için de kullandı

Son Dakika Haberleri
12:37 ''Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda'' diyen hırsız, yıllar sonra yeniden aynı suçtan yakayı ele verdi
12:35 Ümitcan Uygun, kendisine hakaret eden birçok ünlü isim hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu
12:34 Sadece 12 Suriyeliyi ağırlayan Japonya, Türkiye'ye göçmen kredisi verecek
12:29 Aşılama oranının yüzde 75'i geçtiği Tunceli'de yoğun bakımda 4 hasta var, hepsi de aşı yaptırmayanlar
12:12 Başkan Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye 1 milyar TL'lik destek
11:48 Merakla beklenen Dayı Bir Adamın Hikayesi filminin 2. fragmanı yayınlandı
11:40 Trabzonsporlu Nwakaeme'nin, Karsdorp'u tam 12 kez çalımlaması Jose Mourinho'yu çileden çıkarttı.
11:38 Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada
11:36 İki uluslararası patenti var! Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Mehmet Naci İnci, CV'si ile dikkat çekiyor
11:29 Alexander Sörloth'tan kötü haber! Marsilya'ya imza attı
Marcao'nun saldırdığı Kerem, tüm olumsuzlara rağmen takımını sırtlayan isim oldu Marcao'nun saldırdığı Kerem, tüm olumsuzlara rağmen takımını sırtlayan isim oldu         
12:59
Ümitcan Uygun, kendisine hakaret eden birçok ünlü isim hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu Ümitcan Uygun, kendisine hakaret eden birçok ünlü isim hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu         
12:36
Aşılama oranının yüzde 75'i geçtiği Tunceli'de yoğun bakımda 4 hasta var, hepsi de aşı yaptırmayanlar Aşılama oranının yüzde 75'i geçtiği Tunceli'de yoğun bakımda 4 hasta var, hepsi de aşı yaptırmayanlar         
12:29
Başkan Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye 1 milyar TL'lik destek Başkan Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye 1 milyar TL'lik destek         
12:13
Dört gündür kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni, sulama kanalında bulundu Dört gündür kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni, sulama kanalında bulundu         
11:57
Merakla beklenen Dayı Bir Adamın Hikayesi filminin 2. fragmanı yayınlandı Merakla beklenen Dayı Bir Adamın Hikayesi filminin 2. fragmanı yayınlandı         
11:48
Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada         
11:39
Afgan bir kızın mektubunu paylaşan Angelina Jolie, mültecilere yapılanlara isyan etti: Mide bulandırıcı Afgan bir kızın mektubunu paylaşan Angelina Jolie, mültecilere yapılanlara isyan etti: Mide bulandırıcı         
11:00
Milli Takım'ın maçında endişe yaratan anlar! Fenalaşan hakem herkesi korkuttu Milli Takım'ın maçında endişe yaratan anlar! Fenalaşan hakem herkesi korkuttu         
09:37
Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu! O anlar kameraya yansıdı Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu! O anlar kameraya yansıdı         
09:21
Aşı olmayanlar için PCR testi dönemi başlıyor! İşte kalem kalem uygulanacak yeni kurallar Aşı olmayanlar için PCR testi dönemi başlıyor! İşte kalem kalem uygulanacak yeni kurallar         
08:56
Oyuncu Ozan Dolunay'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaşan sevgilisine olay yaratacak yorum: Evde yangın var Oyuncu Ozan Dolunay'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaşan sevgilisine olay yaratacak yorum: Evde yangın var         
00:14
Gülşen ayna karşısında iç çamaşırsız dans ettiği görüntülerle tartışma yarattı Gülşen ayna karşısında iç çamaşırsız dans ettiği görüntülerle tartışma yarattı         
22:26
14 yaşındaki erkek çocuğu arabada istismar ederken yakalanan sapık tutuklandı 14 yaşındaki erkek çocuğu arabada istismar ederken yakalanan sapık tutuklandı         
21:48
Okyanuslarda yaşayan deri sırtlı deniz kaplumbağası Türkiye'de ilk kez görüntülendi Okyanuslarda yaşayan deri sırtlı deniz kaplumbağası Türkiye'de ilk kez görüntülendi         
20:14
Felç kalan 19 yaşındaki Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu içmiş Felç kalan 19 yaşındaki Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu içmiş         
16:26
Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2021 13:06:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kylie Jenner yine hamile: Barışma hediyesi bebek! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement