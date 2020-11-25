KYMCO modelleri dijital siparişle alınabilecek - Son Dakika

Doğan Trend Otomotiv, KYMCO modellerini lansmana özel avantajlı fiyatlarla Hepsiburada üzerinden sahipleriyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Yıllık 1 milyon adedin üzerindeki üretimiyle küresel oyuncular arasında yer alan ve kendi kategorisinde Avrupa pazarında 3. sırada bulunan KYMCO'nun modelleri, sahiplerine 2021 Mart ayında teslim edilecek.

KYMCO Türkiye'de; Agility 125i +16, Agility 125i Carry, People S 125i, People S 150i, Xtown 250i ve Downtown 350i TCS modellerini Hepsiburada üzerinden kısa bir süre için avantajlı fiyatlarla satışa sunuyor. 2021 yılı Mart ayı itibarıyla sahiplerine teslim edilecek olan KYMCO modelleri, Hepsiburada üzerinden anlaşmalı bankalarla 9 taksite varan ödeme kolaylıklarıyla tercih edilebiliyor.

1964 yılında Tayvan'da kurulan KYMCO, 2003'de küresel pazarlara odaklanarak büyümesini hızlandırdı. 2014 yılında 50. yılını kutlayan marka, son yarım asırda 100 ülkede 10 milyondan fazla üretim yaptı.. Teknolojik yatırımlarına devam eden marka aynı zamanda premium motosiklet markalarına motor ve komponent sağlıyor.

ModellerListe FiyatıHepsiburadaDOWNTOWN 350i TCS69,900 TL64,900 TLXTOWN 250i46,400 TL42,900 TLPEOPLE S 150i ABS36,900 TL32,900 TLPEOPLE S 125i ABS31,900 TL28,400 TLAGILITY 125i +1627,900 TL24,900 TLAGILITY Carry 125i23,900 TL22,400 TL

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