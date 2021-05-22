İZMİR KYME ANTİK KENTİ, ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ - Son Dakika

İZMİR KYME ANTİK KENTİ, ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ

22.05.2021 14:36

İZMİR'in Aliağa ilçesinde M.Ö. 11'inci yüzyılın ortalarında kurulan ve 12 Ailois kentinin en büyüğü olan Kyme Antik Kenti'nin plastik çöplerle dolu bakımsız görüntüsü, yürekleri sızlattı.

İZMİR'in Aliağa ilçesinde M.Ö. 11'inci yüzyılın ortalarında kurulan ve 12 Ailois kentinin en büyüğü olan Kyme Antik Kenti'nin plastik çöplerle dolu bakımsız görüntüsü, yürekleri sızlattı. 2000 yılında inşa edilmesine rağmen 21 yıldır açılışı yapılmayan Kyme Antik Kenti Kazı Evi ve Aliağa Arkeoloji Müzesi binası ise adeta çürümeye terk edildi. Camları kırılan, kapıları sökülen binanın atıklarla dolu olduğu görüldü.

Yunanistan'ın kuzeyinden gelen göçmen kavimler tarafından M.Ö. 11'inci yüzyılın ortalarında kurulan ve 12 Ailois kentinin en büyüğü olan İzmir'in Aliağa ilçesi Çakmaklı Mahallesi sınırları içerisinde Nemrut Limanı'nın yanında yer alan Kyme Antik Kenti'nin bakımsız, korumasız ve çöplerle dolu görüntüsü, yürekleri sızlatıyor. Madeni para (sikke) basan ilk şehirlerden biri olan ve uygarlık tarihine ışık tutan Kyme Ören Yeri'nde plastik şişe, cam şişe, ambalaj, giysi gibi atıkların bulunduğu ve bölgede temizlik çalışmalarının yapılmadığı görüldü.

2000 yılında inşa edilmesine rağmen 21 yıldır açılışı yapılmayan Kyme Antik Kenti Kazı Evi ve Aliağa Arkeoloji Müzesi binası ise adeta çürümeye terk edildi. Camları kırılan, kapıları sökülen, duvarlarında sprey boyalarla yazılan yazılar yer alan binanın içerisindeki çöp birikintileri de dikkat çekti..

'GELECEK KUŞAKLARA HAKSIZLIK, UYGARLIK TARİHİNE SAYGISIZLIKTIR'

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Kurucu Başkanı Doğa ve Kültürel Yaşam Girişimi sözcüsü Ahmet Tuncay Karaçorlu, Aliağa'daki ören yeri ile müze binasının ilgisizlik ve bakımsızlık nedeniyle çok kötü durumda olduğunu ifade etti.

Alanın her yıl temizlenmesi, var olan yapıların korunması ve çöplüğe dönüşmesinin engellenmesi gerektiğini ifade eden Karaçorlu, "Ören Yeri'nde bulunan plastik atıklar kültür miraslarımıza geri dönüşü olmayan zararlar veriyor. Öte yandan 21 yıldır açılamayan müzenin ise basit kaba temizliği bile yapılmıyor. Aliağa'da böyle bir zenginlik varken bu halde kalması içler acısı bir durumdur. Bu bakımsızlık, hem gelecek kuşaklara büyük bir haksızlık, hem de uygarlık tarihine yapılmış bir saygısızlıktır. Yapılması gereken ruhsatı alınmış, işlemleri tamamlanmış müzenin bir an önce açılmasıdır. Bu görev toplumsal bir sorumluluktur" dedi.

'KAZILARDA GÜN IŞIĞINA ÇIKAN PEK ÇOK ESER VAR'

Liman özelliği taşıdığı için Kyme Antik Kenti'nin ayrı bir önemi olduğunu ifade eden Karaçorlu, ören yerinde yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Antik kent, ilk olarak 1429 yılında İtalyan aydınların incelemeleri sonucunda belgelenmiştir. 1874 yılında ilk kapsamlı kazılar yapılmıştır. Arkeolog Ord. Prof. Ekrem Akurgal başkanlığında 1953 yılında kazılar başlatılmıştır. Ardından kazı çalışması 1979 yılında Prof. Dr. Vedat İdil ve İtalyan arkeolog Ord. Prof. Sebastiana Lagona tarafından sürdürülmüş, 2008 yılında kazıları İtalyan Antonio La Marka devralmıştır. 2008'den 2017 yılına kadar kazı çalışması devam ediyor ancak 2018 yılında yavaşlayarak durduruldu. Kazı ekibi ataması olmadığı için 2 yıldır kazı devam etmiyor, yeni ekibin kurulması bekleniyor. Bu kazılarda gün ışığına çıkan pek çok eser var. Bu eserler 'kabristan' olarak nitelendirebileceğimiz mezarların yakınlarında birtakım takı ve ziynet eşyaları bulunmuştur."

'KİMSE SORUMLULUK ÜSTLENMEDİ'

Kyme Antik Kenti Kazı Evi ve Aliağa Arkeoloji Müzesi'nin yapımına 1996 yılında başlandığını anlatan Karaçorlu, "Müze dönemin Aliağa Belediyesi ve İtalya Catania Üniversitesi tarafından bir protokol ile inşa edildi. 2000 yılında tamamlanan Aliağa Arkeoloji Müzesi'nin aynı yıl 'geçici' açılışı gerçekleştirildi. Kyme Antik Kenti'nde kazı yapan arkeologlar üst katta konaklıyor, buluntular ise binanın deposunda saklanıyordu. Ardından yerel seçimlerde yönetim değişince, sonrasında gelen belediye yönetimleri sürece dair bir sorumluluk üstlenmedi. Müzenin 21 yıldır açılışı yapılmadı. 2015 yılında müze dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılmak istendi, Kültür Bakanlığı temsilcileri yaptıkları incelemelerde dayanıklı olduğuna karar verdi. Ancak o süreçten bu yana yine hiçbir ilerleme yok" dedi.

'MADDE BAĞIMLILARININ OLDUĞU BİR YERDİ'

Aliağa Çevre Platformu üyelerinden Seçkin Mümin Gültekin de atıl durumdaki müze binasının yakınlarında oturduğunu belirterek, Aliağa'nın sosyal ve kültürel tarihi açısından müzeyi son derece değerli bulduklarını ifade etti. Binanın müze statüsüne kavuşmasını istediklerini dile getiren Gültekin, "Müze binası kapı ve pencereleri olmadığı için yakın zamana kadar madde bağımlılarının kullandığı bir yerdi. Çok metruk ve kötü bir görüntüsü var. Son derece değerli bir girişimdi. Böyle bir değer varken faaliyete geçirememek çok büyük bir kayıp" diye konuştu.

Aliağa Çevre Platformu kurucu üyelerinden Özgül Çağlar ise, müze binasının bugünkü haliyle Aliağa'ya yakışmadığını, bir an önce kente kazandırılması gerektiğini söyledi.

İZMİR KYME ANTİK KENTİ, ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
İZMİR KYME ANTİK KENTİ, ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
İZMİR KYME ANTİK KENTİ, ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
İZMİR KYME ANTİK KENTİ, ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
İZMİR KYME ANTİK KENTİ, ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
İZMİR KYME ANTİK KENTİ, ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
İZMİR KYME ANTİK KENTİ, ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
İZMİR KYME ANTİK KENTİ, ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
İZMİR KYME ANTİK KENTİ, ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
İZMİR KYME ANTİK KENTİ, ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
İZMİR KYME ANTİK KENTİ, ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
İZMİR KYME ANTİK KENTİ, ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
İZMİR KYME ANTİK KENTİ, ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
İZMİR KYME ANTİK KENTİ, ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
İZMİR KYME ANTİK KENTİ, ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
İZMİR KYME ANTİK KENTİ, ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
İZMİR KYME ANTİK KENTİ, ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
İZMİR KYME ANTİK KENTİ, ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
İZMİR KYME ANTİK KENTİ, ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ

Arkeoloji Müzesi, Aliağa, İzmir, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR KYME ANTİK KENTİ, ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ - Son Dakika


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