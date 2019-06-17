Son Dakika Haberleri: KYME Satranç Turnuvası son buldu
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KYME Satranç Turnuvası son buldu

1 saat önce

İzmir'de, Aliağa Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen KYME Satranç Turnuvası sona erdi.

KYME Satranç Turnuvası son buldu, System.String[]
İzmir'de, Aliağa Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen KYME Satranç Turnuvası sona erdi.

Enka Spor Salonu'nda 180 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen KYME Satranç Turnuvası iki gün sürdü. İstanbul, Manisa, Denizli, Hatay gibi Türkiye'nin birçok şehrinden satranç tutkunu kendi kategorisinde birinci gelebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü ile Türkiye Satranç Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği turnuvada maçlar, 6 tur üzerinden sporcu başına 60'+30" süreyle oynandı. A,B ve C olarak üç farklı kategoride gerçekleştirilen turnuvada, Türkiye Satranç Federasyonu Uluslararası Hakemi Emin Yasa Altun, Başhakem Mustafa Ulusoy'un yanı sıra dokuz hakem görev yaptı.

Turnuvada derece giren yarışmacılara ödül ve madalyalarını Aliağa Belediyesi Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürü Ali Osman Karatekin takdim etti. Satrancın ülke genelinde yaygınlaşması gerek bir spor olduğunu belirten Karatekin, Türkiye "Satranç Federasyonu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz turnuva için çok mutluyuz. Satrançla ilgili çalışmalarımız yılın 12 ayı sürüyor. Hem Ege Bölgesi'ne hem tüm ülkeye hitap eden turnuvamız sayesinde satrancı özellikle gençlere sevdirmeye çalışıyoruz" dedi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:02 Kaynak: İHA
Türkiye, İzmir, Aliağa Belediyesi
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