Son Dakika Haberleri: KYME Satranç Turnuvasında kıyasıya mücadele
Son Dakika Güncel Haber

KYME Satranç Turnuvasında kıyasıya mücadele

3 saat önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde, belediye tarafından geleneksel olarak düzenlenen 'KYME Satranç Turnuvası' başladı.

KYME Satranç Turnuvasında kıyasıya mücadele, System.String[]
İzmir'in Aliağa ilçesinde, belediye tarafından geleneksel olarak düzenlenen 'KYME Satranç Turnuvası' başladı.

Enka Spor Salonu'nda iki gün sürecek olan KYME Satranç Turnuvasına, Türkiye'nin dört bir yanından gelen satranç tutkunları katılım gösterdi. 180 sporcunun yarıştığı turnuva, saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması ve Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Cahit Ayan'ın ilk hamlesi ile başladı. Ayan, yaptığı açılış konuşmasında turnuvaya katılan sporculara başarılar diledi. Turnuvanın başlaması ile sporcular arasında kıyasıya bir mücadeleye başladı. Türkiye'nin birçok şehrinden gelen sporcuların yanı sıra uluslararası derecelere sahip sporcular da turnuvaya katılım sağladı.

A,B ve C olarak üç farklı kategoride gerçekleştirilen turnuvada, Türkiye Satranç Federasyonu Uluslararası Hakemi Emin Yasa Altun ve Başhakem Mustafa Ulusoy'un yanı sıra dokuz hakem görev yapıyor.

KYME Satranç Turnuvasına güçlü bir hakem kadrosu ile geldiklerini belirten Uluslararası FİDE Hakemi Mustafa Ulusoy, "KYME Satranç Turnuvasında görev alan hakemlerimizin tamamı İzmir'de kendisini ispat etmiş iyi seviyede hakemler. Aliağa, satranç sporunda lokomotif ilçelerimizin başında geliyor. İzmir, milli takıma en fazla sporcu yetiştiren ilimizdir. Türkiye'nin önde gelen satranç sporcularının yarıştığı Kyme satranç turnuvası da satranç sporu için çok önemli. Aliağa'da da milli takımda olan ve dünya derecesi yapmış olan sporcularımız var. Satranç turnuvasını geleneksel hale getiren başta Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:34 Kaynak: İHA
Türkiye, İzmir, Aliağa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin S-400 tehdidine Bahçeli'den tepki: Türkiye, NATO üyeliğini sorgulamalıdır Çeşme'de tatilciler eğlence için 3 liralık huniye 20 lira veriyor Rize'de ilginç gelenek; sabahın ilk ışıkları ile dağ horozu gözlüyorlar Tunceli'de ters laleler jandarma korumasında

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 16:21:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KYME Satranç Turnuvasında kıyasıya mücadele
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]