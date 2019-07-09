Son Dakika Haberleri: Kyokushın şampiyonasında madalya
Son Dakika Güncel Haber

Kyokushın şampiyonasında madalya

1 saat önce

Uluslararası Kyokushın Şampiyonasından Düzceli sporcular madalya ile döndü.

Kyokushın şampiyonasında madalya, System.String[]
Uluslararası Kyokushın Şampiyonasından Düzceli sporcular madalya ile döndü.

Ankara'da yapılan Uluslararası Kyokushın Şampiyonasında Düzceli sporcularından Sude Tekeoğlu genç bayan kata şampiyonu oldu. Melih Erdem büyük erkek 65 kilogramda ikinci, Muhammet Erdem büyük erkek 70 kilogramda ikinci, Mihriban Yavuzyiğit büyük bayan 60 kilogramda üçüncü oldu. Antrenör Gökhan Bahadır Ödemiş uluslararası şampiyonada baş antrenör olarak görev alırken, Ayşegül Ödemiş milli takım antrenörü olarak Düzce'yi ve ülkemizi temsil etti. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:32 Kaynak: İHA
Ankara, Ödemiş, Düzce, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erzurum Kalesi'nde yapılan tarihi kazı sonrası 'Yaşayan Kale Projesi' gerçekleştirilecek Meral Akşener: Celal Adan hepimize 'Nesebi gayrı sahih' dedi Şarkıcı Sinan Akçıl, 15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in ailesiyle buluştu Ankara Gar Katliamı'nda İçişleri Bakanlığı 350 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 14:19:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kyokushın şampiyonasında madalya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]