Üç Çinli genç teknisyen, Çarşamba günü Japonya'nın Kyoto kentinde düzenlenen WorldSkills Yarışması 2022 Özel Sürüm kapsamında gerçekleştirilen üç yarışmada iki altın ve bir gümüş madalya kazandı.

Kaynak: Xinhua

Japonya, Kyoto, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çinli Teknisyenler, Japonya'da Düzenlenen Worldskills Yarışmasından Madalyayla Döndü - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.