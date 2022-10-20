Çinli Teknisyenler, Japonya'da Düzenlenen Worldskills Yarışmasından Madalyayla Döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Çinli Teknisyenler, Japonya'da Düzenlenen Worldskills Yarışmasından Madalyayla Döndü

20.10.2022 15:16
Çinli Teknisyenler, Japonya'da Düzenlenen Worldskills Yarışmasından Madalyayla Döndü

KYOTO, 20 Ekim (Xinhua) -- Chongqing Elektronik Mühendisliği Üniversitesi'nde öğrenci olan Li Xiaosong (ortada), Japonya'nın Kyoto kentinde düzenlenen WorldSkills Yarışması 2022 Özel Sürüm kapsamında bir yarışmaya katılıyor, 18 Ekim 2022.

KYOTO, 20 Ekim (Xinhua) -- Chongqing Elektronik Mühendisliği Üniversitesi'nde öğrenci olan Li Xiaosong (ortada), Japonya'nın Kyoto kentinde düzenlenen WorldSkills Yarışması 2022 Özel Sürüm kapsamında bir yarışmaya katılıyor, 18 Ekim 2022.

Üç Çinli genç teknisyen, Çarşamba günü Japonya'nın Kyoto kentinde düzenlenen WorldSkills Yarışması 2022 Özel Sürüm kapsamında gerçekleştirilen üç yarışmada iki altın ve bir gümüş madalya kazandı.

Çarşamba günü düzenlenen ödül töreninde Çinli yarışmacılar Li Xiaosong ve Chen Zhiyong sırasıyla optoelektronik teknolojisi ve yenilenebilir enerji yarışmalarında altın madalyayla eve dönerken, Zhang Honghao, bilgi ağı kablolamada gümüş madalyaya uzandı. (Fotoğraf: Hua Yi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR
500
Japonya, Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmek istiyor Japonya, Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmek istiyor Japon Bahçesi'ni 9 ayda yaklaşık 86 bin kişi gezdi Japon Bahçesi'ni 9 ayda yaklaşık 86 bin kişi gezdi

Japonya, Kyoto, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli Teknisyenler, Japonya'da Düzenlenen Worldskills Yarışmasından Madalyayla Döndü - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
20:59 Kadro dışı bırakılan Ronaldo'nun olası yeni adresi hayranlarını sinirlendirdi: Bu kadar düşülmez
20:33 Kahramanmaraş'ta deprem! 4.5'in ardından şimdi de 4.3'lük bir sarsıntı meydana geldi
20:19 AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım Azerbaycan'da trafik kazası geçirdi!
20:09 Şaşkınlık yaratan karar! Manchester United, Cristiano Ronaldo'yu kadro dışı bıraktı
19:56 İbrahim Tatlıses'in yeni evlenen kız Dilan'dan "Açık ilişki" sorusuna cevap: Ne münasebet
19:53 Galatasaray'dan, Fenerbahçelileri sinirlendiren sosyal medya paylaşımı! Saati çok manidar
19:16 1940'ta çekilen fotoğraftaki ayrıntı dünya gündemine oturdu: İnsanlığı daha fazla kandıramazsınız
19:13 Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Valencia, "İsmimi kimse söylemiyor" deyip takma adını açıkladı
18:57 Göreve geldikten bir buçuk ay sonra istifa eden İngiltere Başbakanı Liz Truss, ülke tarihine geçti
18:53 Samsun'da evli kadınların numarasını alıp, cinsel ilişkiye zorladı! 2,5 ay cezaevinde kalıp serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 21:13:49. #1.13#
SON DAKİKA: Çinli Teknisyenler, Japonya'da Düzenlenen Worldskills Yarışmasından Madalyayla Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement