KZO Başkanı Bayram

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram çeşitli nedenlerden dolayı yüzde 30'lara varan rekolte kaybı yaşanmasının pancar üreticisini zor durumda bıraktığını belirtti.

Bayram yaptığı yazılı açıklamada 2019 yılında pancar üreticisi çiftçilerin şeker fabrikasına eksik şeker pancarı teslim etmesinden dolayı teslim edilmeyen pancar tonajı nedeniyle para cezası uygulanacağını Türkiye Şeker Kurumu'nun daha önce açıklandığını hatırlattı.

Ancak çiftçilerin 2019 yılında eksik pancar kotası teslim etmesinin en önemli sebebinin Tarım Orman İl Müdürlüğü'nün hazırladığı rapor ve odalarının arazi incelemeleri neticesinde elde etmiş oldukları tespitlere göre "Caradrina" larvalarının pancar yapraklarına zarar verdiğini ifade eden Bayram, şunları kaydetti:

"İl genelinde pancar üretim alanlarında yapılan zirai mücadeleden istenilen sonuç alınamamıştır. Pancarın zarar gören yapraklarının yerine yeniden yaprak oluşturmaya başladığında geçen süre içerisinde pancarın vejetasyon evresi uzamış olup kök gelişimi sağlanamamıştır. İklimsel faktörler ve buna bağlı olarak yaşanan ek kota artışı üreticinin fabrikaya ürünü teslim ederken yaşadığı gecikmeler sonrası oluşan fire kök çürüklüğünden dolayı yüzde 30'lara varan rekolte kaybı yaşaması neden olmuştur. Özellikle Ziraat Odası Başkanlığı olarak Şeker Pancarı üreticilerimizin eksik pancar teslim etme nedenleri rapor haline getirilerek gerekli yerlere iletilmiştir.Yapmış olduğumuz yoğun görüşme trafiği neticesinde sonuç alınamamıştır. Sonuç olarak eksik teslim edilen kota miktarları için üreticilerimize cezai müeyyide uygulanacağı konusunda karar çıkmıştır."

Karaman'da 600 çiftçi için 3 milyon lira cezanın söz konusu olduğunu belirten Bayram, bir çok ekonomik konuda sağlanan af uygulamasının pancar üreticisi içinde sağlanmasını istedi.