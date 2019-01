L'Oréal, CES 2019'da en yeni ve en inovatif ürününü tanıttı.My Skin Track pH by La Roche-Posay ile kişisel cilt pH seviyesi kolayca ölçülebilecek ve daha iyi bir cilt bakımı için kişiselleştirilmiş ürün kullanım programları oluşturulacak.My Skin Track pH ayrıca Giyilebilir Teknoloji Ürünleri kategorisinde CES 2019 İnovasyon Ödülü'ne de layık görüldü. Sensör, L'Oréal'in cilt bakımı markası olan La Roche-Posay iş birliğiyle geliştirildi.Etkili cilt bakım ürünleri geliştirmek için dermatologlarla birlikte çalışmalar yürüten La Roche-Posay, bilimsel gelişmeleri doğrudan müşterilerine ulaştırmaya da devam ediyor. L'Oréal Araştırma ve İnovasyon'un bir kolu olan L'Oréal Teknoloji Geliştirme Merkezi Başkan Yardımcı Guive Balooch;"Bilim ve tıp çevreleri uzun yıllardır cilt pH seviyeleri ile her gün milyonlarca insanda görülen cilt rahatsızlıkları arasında bir bağlantı olduğunu biliyordu. Bizim amacımız; bu ileri teknolojiyi kullanarak cilt sağlıklı görünümüne ilişkin anlamlı bilgileri tüketicilerle paylaşmak, böylece insanların bireysel ihtiyaçlarına uygun ürünler bulabilmelerini sağlamak. L'Oréal olarak güzelliğin geleceğinin sağlıklı görünümün olduğunun farkındayız. Bu anlayıştan yola çıkarak, biz de tüketicilerimize güçlü bilgiler ve çözümler sunmak için teknolojiden yararlanmaya kendimizi adadık" diye konuştu.Çevresel faktörlerden veya altta yatan sebeplerden dolayı derideki pH dengesi bozulduğunda, vücut bir takım tepkiler verebilir. Vücudun verdiği bu tür tepkiler, kuruluk ve atopiye eğilim gibi yaygın cilt rahatsızlıklarına ve bunların daha da şiddetlenmesine yol açabilir. ABD Ulusal Egzama Derneği'ne göre her 10 Amerikalı'dan biri (31,6 milyon) bir cilt rahatsızlığına sahip.Güzelliğin dünya çapındaki lideri L'Oréal'in ürettiği küçük, ince ve esnek bir sensör olan My Skin Track pH, kişiselleştirilmiş cilt bakım teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor.Mikroakışkan teknolojisi kullanılarak kişisel cilt pH seviyesini ölçen LaRochePosay'den ilk giyilebilir teknoloji olan My Skin Track pH, cilt yüzeyindeki gözeneklerden topladığı eser miktardaki teri analiz ederek 15 dakika içerisinde doğru bir pH ölçümü yapıyor.Daha önce cilt pH seviyelerini ölçmede kullanılan yöntemler için; sert elektronik donanımlar veya çok miktarda ter örneği gerekirken; My Skin Track pH neredeyse algılanamayacak miktardaki teri alıyor ve doğru bir şekilde analiz ediyor.My Skin Track pH'ın iki aşamalı analizinde aşağıdaki adımlar uygulanıyor.Kullanıcı, sensörü kolunun iç kısmına yerleştirir ve 5 ila 15 dakika boyunca (ortadaki iki nokta renklenene kadar) orada tutar.Daha sonra, kullanıcı My Skin Track pH uygulamasını açar ve sensörün fotoğrafını çeker. Gelişmiş bir algoritma kullanan uygulama, cilt sağlığını değerlendirmek için ve cilt bakımı ve pH'ı dengelemek için kişiselleştirilmiş La Roche-Posay ürün önerileri sunmak için pH ölçümü yapmanın yanı sıra, kullanıcının lokal ter kaybını da (cilt yüzeyindeki terleme oranını) ölçer. Münster Üniversitesi Dermatoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Thomas Luger;"pH cilt sağlığının önde gelen bir göstergesidir. Bu kişilerin sıklıkla talep ettiği bir işlem ancak şimdiye kadar cilt pH'ını klinik bir ortamın dışında ölçmek hiç de kolay değildi. Bu araç; tüketicilere cilt bakım alışkanlıklarını benimseme konusunda ilham verirken aynı zamanda tıp uzmanlarını cilt bakım programları önermek için tamamen yeni bir yöntemle destekleme potansiyeline de sahip" dedi.My Skin Track pH; L'Oréal'in cilt bilimi konusundaki araştırmalarını ilerletmesine ve dünyanın en büyük güzellik şirketindeki ürün geliştirme süreçlerine yardımcı olacak.