Son Dakika Haberleri: La Casa de Papel gerçek oldu!
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La Casa de Papel gerçek oldu!

48 dakika önce

Meksika'nın başkenti Meksiko'da federal darphanenin silahlı kişiler tarafından soyulduğu öğrenildi.

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Meksika'nın başkenti Meksiko'da federal darphanenin silahlı kişiler tarafından soyulduğu öğrenildi.
Kent Kamu Güvenliği Sekreteri Jesus Orta Martinez, silahlı üç kişinin darphanedeki güvenlik görevlilerini pasifize ederek kasayı soyduğunu açıkladı.
Martinez, soyguncuların yüzlerce altın para, değerli saat ve diğer eşyalarla kaçtıklarını belirtti.
Yetkililer, çalınan para ve eşyaların değerini açıklamadı. Yerel kaynaklar çalınanların yaklaşık 14 milyon TL değerinde olduğunu ifade etti.
Polis, soygunla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
Meksika, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:00 
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