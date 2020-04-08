Son Dakika › Spor › La Casa de Papel Helsinki'sinden İstanbul yanıtı - Son Dakika Spor
La Casa de Papel Helsinki'sinden İstanbul yanıtı
1 saat önce
Büyük başarı elde eden İspanyol dizisi La Casa de Papel'in ana karakterlerinden biri olan Helsinki, Barcelona Kulübünün sosyal medya hesabından kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.
Büyük başarı elde eden İspanyol dizisi La Casa de Papel'in ana karakterlerinden biri olan Helsinki, Barcelona Kulübünün sosyal medya hesabından kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.
La Casa de Papel dizisinde Helsinki karakterini canlandıran Sırp oyuncu Darko Peric, "Helsinki olmak istemeseydin hangi şehir olmak isterdin?" sorusuna "İstanbul" yanıtını verdi.
Şişşşt Nekşfliş @netflixturkiye!
?? Bak, @lacasadepapel starı bize ne söyledi:
???????????? "Helsinki olmasaydım, İstanbul olmak isterdim" pic.twitter.com/MHykQBP9oA
— FC Barcelona (??) (@fcbarcelona_tr) April 7, 2020
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 01:19
Son Dakika La Casa de Papel'in Helsinki'si 'İstanbul' dedi, sosyal medyada gündem oldu Ece Erken, kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bana da bu ay kira gelmedi Ronaldinho hapishaneden çıktı! Cezası ev hapsine çevrildi Fenerbahçe, Palomino ve Stambouli'yi gündemine aldı