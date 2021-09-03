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La Casa de Papel'in 5. sezonun ilk yarısı yayınlandı - Son Dakika

La Casa de Papel'in 5. sezonun ilk yarısı yayınlandı

03.09.2021 14:08

Merkez Bankası soygununu konu edinen Netflix'in sevilen dizisi La Casa de Papel'in final sezonunun ilk yarısı izleyici ile buluştu. Yayınlanan 4 sezonuyla büyük bir ilgi gören dizinin merakla beklenen 5. sezonundan 5 bölüm yayınlandı.

İspanya Kraliyet Darphanesi ve İspanya Merkez Bankası soygununu konu edinen fenomen dizi La Casa de Papel, final sezonunun ilk 5 bölümü bugün yayınlandı. Dizinin yeni bölümlerini aylardır büyük bir merakla bekleyen sosyal medya kullanıcılar Twitter'da binlerce paylaşım yaptı. Dizinin adı Twitter'da trend listesine yerleşti.

15 DAKİKALIK VİDEO 2,9 MİLYON İZLENDİ

İlk sezonu 2017 yılında yayınlanan ve ilk sezonunun ardından büyük bir popülerliğe kavuşan La Casa de Papel'in 5. sezonundan 15 dakikalık bir video da paylaşıldı. Kısa sürede YouTube'da trendler sıralamasına giren video, 2,9 milyondan fazla izlendi.

Toplam 10 bölümden oluşan La Casa de Papel'in ikinci kısmı ise 3 Aralık 2021'de izleyiciyle buluşacak.

La Casa de Papel'in merakla beklenen 5. sezonunda ilk 5 bölüm yayınlandı

KADROYA YENİ İSİMLER DAHİL OLDU

La Casa De Papel oyuncuları arasında Ursula Corbero, Alvaro Morte, Itziar Ituno, Pedro Alonso, Alba Flores, Miguel Herran, Jaime Lorente, Esther Acebo, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce gibi isimler bulunuyor.

Yeni sezonda oyuncu kadrosuna İspanyol aktör Miguél Ángel Silvestre dahil oldu. Silvestre, Tokyo'nun eski sevgilisi René olarak karşımıza çıkıyor. Kadroya dahil olan Patrick Criado çetenin en genç üyesi. Projede yer alan bir diğer yeni isim ise José Manuel Seda oldu.

La Casa de Papel'in merakla beklenen 5. sezonunda ilk 5 bölüm yayınlandı

YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Ekip 100 saatten uzun süredir İspanya Merkez Bankası'nda kapalıdır. Lizbon'u kurtarmayı başarmış olsalar da aralarından birini kaybetmelerinin ardından onları karanlık zamanlar bekler. Sierra tarafından esir alınan Profesör'ün ilk defa bir kaçış planı yoktur. Tam artık başka sorun çıkamazmış gibi göründüğü sırada, şimdiye dek karşılaştıklarından çok daha güçlü bir düşman olay yerine gelir. Artık karşılarında ordu vardır. Tarihin bu en büyük soygunu sona yaklaşırken, banka hırsızlığı olarak başlayan olaylar savaşa dönüşecektir.

1. Bölüm: Yolun Sonu

2. Bölüm: Reenkarnasyona İnanır Mısın?

3. Bölüm: Hayat Dizisine Hoş Geldiniz

4. Bölüm: Cennette Bir Yer

5. Bölüm: Yaşanacak Hayatlar

La Casa de Papel'in 5. sezonun ilk yarısı yayınlandı

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Son Dakika Magazin La Casa de Papel'in 5. sezonun ilk yarısı yayınlandı - Son Dakika Magazin


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