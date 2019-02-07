La Casa De Papel'in Berlin'i Gq Men Of The Year İçin İstanbul'a Geliyor

GQ tarafından dünya çapında 23 yıldır sürdürülen ve Türkiye'de CLEAR ana sponsorluğunda, bu yıl yedinci kez düzenlenecek "GQ Türkiye Men Of The Year" ödül öreni bu sene de birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya hazırlanıyor. "Yılın Uluslararası Starı" ödülünü alacak olan isim; Türkiye'de izlenme rekorları kıran, fenomen dizi La Casa De Papel'in Berlin'i Pedro Alonso olacak.

GQ Men of The Year ödül töreni, 13 Şubat Çarşamba akşamı Volkswagen Arena'da gerçekleşecek.