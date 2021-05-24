La Casa de Papel'in final sezonu 3 Eylül'de yayınlanacak

Eğlence platformu Netflix'in İspanya yapımı soygun ve suç dizisi 'La Casa de Papel' için beklenen tarihi açıkladı.

Dünya çapında milyonlarca izleyici kitlesi olan dizinin final sezonu, her biri beşer bölümden oluşan iki parça şeklinde izleyici ile buluşacak. 1. kısım, 3 Eylül'de; 2. kısım ise 3 Aralık 2021'de yayınlanacak. ?2018'de dizi, Netflix'te en çok izlenen İngilizce dışı dizi olmuştu.

"BİR YOLCULUĞA ÇIKIYORUZ"

Dizinin yapımcısı Álex Pina, paylaşılan tanıtım fragmanı ile birlikte final sezonu için şunları söyledi:

"Salgının ortasında 5. kısmı yazmaya başladığımızda, on bölümlük sezondan bekleneni değiştirmemiz gerektiğini hissettik ve ilk ciltte sezon finali veya dizi finali hissini yaratmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Son derece agresif bir tarzda çalışmaya karar verdik ve çeteyi işin başına getirdik. 2. ciltte daha çok karakterlerin duygusal durumuna odaklanıyoruz. Bizi doğrudan ayrılmalarına bağlayan duygusal haritalarında bir yolculuğa çıkıyoruz."