Son Dakika Haberleri: La Casa de Papel'in sesi Cecilia Krull 14 Haziran'da Bursa'da
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La Casa de Papel'in sesi Cecilia Krull 14 Haziran'da Bursa'da

7 saat önce

İNTERNET üzerinden film ve dizi yayını yapan platformun geçen yıl yayınlanmaya başlayan ve dünyaca ünlü dizisi La Casa de Papel'in jeneriğindeki şarkıyı seslendiren Cecilia Krull, 14 Haziran'da Bursa'ya gelecek.

La Casa de Papel'in sesi Cecilia Krull 14 Haziran'da Bursa'da, System.String[]
İNTERNET üzerinden film ve dizi yayını yapan platformun geçen yıl yayınlanmaya başlayan ve dünyaca ünlü dizisi La Casa de Papel'in jeneriğindeki şarkıyı seslendiren Cecilia Krull, 14 Haziran'da Bursa'ya gelecek.
'My Life Is Going On' isimli parçayla ünlenen Krull, 58. Uluslararası Bursa Festivali'nde Bursalı müzikseverler ile buluşacak.
Müzisyen bir aileden gelen ve kariyerine 7 yaşında Disney filmlerinin şarkılarını seslendirerek başlayan şarkıcı ve besteci Cecilia Krull, Fransa, Küba, Almanya ve İspanyol kökleri ile genç yaşına rağmen günümüzün en önemli yeni kuşak caz şarkıcılarından biri olarak gösteriliyor. 
Aynı zamanda Pop, Groove ve Soul gibi farklı müzik tarzlarında da şarkılar seslendiren sanatçı, bugüne kadar İspanya, Fransa, İsveç, Cezayir gibi ülkelerde sahne aldı. Birçok prestijli festivalde performanslar sergileyen Krull, dünya çapında ünlü birçok müzisyenle de aynı sahneyi paylaştı.
Krull ayrıca 'Three Meters Above The Sky' (2010), 'Fuga de Cerebros 2' (2011), 'Ms to Vis' (2016), 'The House of Paper' (2017) ve 'The Accident' (2018) gibi projelerde sesiyle yer aldı.
Cecilia Krull, 14 Haziran'da 58. Uluslararası Bursa Festivali'nde Bursalı hayranlarıyla ilk kez buluşacak.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:51 Kaynak: DHA
Bursa, Kültür Sanat
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