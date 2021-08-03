Türkiye'nin birçok noktasında orman yangınları etkisini sürdürürken La Casa de Papel'in yıldız ismi Ursula Corbero, Türkiye için yangın paylaşımda bulundu. İşte detaylar...
Türkiye'nin birçok noktasında orman yangınları etkisini sürdürürken; dünyada da ülkedeki yangınlar konuşuluyor. La Casa de Papel dizisinde Tokyo karakterini canlandıran Úrsula Corberó'dan Türkiye'ye destek paylaşımı geldi.
22 milyon takipçisi olan oyuncu, Instagram hesabından Türkiye'deki orman yangınlarını paylaştı.
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3.08.2021 10:27:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: La Casa de Papel'in yıldızından yangın paylaşımı - Son Dakika