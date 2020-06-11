La Liga: Bu akşam yeniden başlayacak olan İspanyol ligi hakkında bilmeniz gerekenler - Son Dakika
BBC

La Liga: Bu akşam yeniden başlayacak olan İspanyol ligi hakkında bilmeniz gerekenler

İspanyol Birinci Ligi La Liga, koronavirüs salgını yüzünden verilen aranın ardından bu akşam geri dönüyor.

La Liga: Bu akşam yeniden başlayacak olan İspanyol ligi hakkında bilmeniz gerekenler, System.String[]

İspanyol Birinci Ligi La Liga, koronavirüs salgını yüzünden verilen aranın ardından bu akşam geri dönüyor. Kapalı kapılar ardında, haftanın her günü oynanacak maçlar, nefes nefese süren şampiyonluk, Avrupa kupalarına katılma hakkı ve düşme hattındaki mücadelede gülen takımları belirleyecek.

Şampiyonluk yarışında, Barcelona ezeli rakibi Real Madrid'in iki puan önünde. Ancak her iki takım da ikna edici bir performans sergilemekten uzak. Barcelona, özellikle deplasmanda zorlanıyor. Katalan ekibi deplasmanlarda şu ana dek 11 puan kaybetti.

Ocak ayında takımın başına getirilen Teknik Direktör Quique Setien'i mali sorunlar yüzünden, 18 tecrübeli oyuncu bulunan bir kadroyla çalışmak zorunda.

Setien'in seçenekleri özellikle defansta kısıtlı. Clement Lenglet cezalı ve Samuel Umtiti sakatlıktan yeni döndü. Gerard Pique, Cumartesi günü Real Mallorca deplasmanında Setien'in elindeki tek stoper olabilir.

İlk profesyonel karşılaşmasının 14'üncü dakikasında oyundan atılan genç Uruguaylı Ronald Araujo, göreve çağırılabilir.

Tabii ki Barca'nın asıl gücü sahanın diğer ucunda, forvette. 22 maçta 19 gol atan Lionel Messi, bir kez daha La Liga'nın gol krallığı yarışını önde götürüyor ve asıl avantaj da Luiz Suarez'in dönüşü. Koronavirüs arası, daha önce dizindeki sakatlık yüzünden sezonu kapattığı belirtilen Suarez'e iyileşme fırsatı verdi.





Takımdaki kopukluk

Ancak şampiyonluğa uzanmak için, Messi ve Suarez'ın büyülü ortaklığından daha fazlası gerekecek. Ayrıca, Barcelona koronavirüs arasından önce hem saha içi hem de saha dışında birbirinden kopuk bir görüntü sergiliyordu.

Orta sahadaki Arthur, Ivan Rakitic ve Arturo Vidal'in gelecekleri konusundaki spekülasyonlar da takımda birliği sağlamaya pek yardımcı olmuyor.

Kariyerinde daha önce hiç büyük bir kupa bulunmayan Setien için dar, yaşlı ve mutsuz bir kadroya, yoğun maç temposunda liderlik etmek çok zorlu bir süreç olacak.

Real Madrid istikrarı yakalayabilecek mi?

Zinedine Zidane cephesinde oyuncu seçeneği bol. Özellikle de Eden Hazard ve Marco Asensio'nun sakatlıklarının iyileşmesiyle.

Ancak Zidane'ın sorunu, çok sayıda forvetinin ağları bulamaması. Ligdeki 14 golünün 12'sini Ocak ayından önce atan Karim Benzema'nın dışında, Real'in Hazard, Gareth Bale ve Luka Jovic'in de aralarında bulunduğu yedi forveti, tüm sezonda sadece 12 gol atabildi.

Real, performansının genel anlamda Barcelona'dan daha iyi olmasına karşın, aradan önceki son dört maçının, üçünü kaybetmişti. Ancak, özellikle gol yollarındaki sıkıntıları Barcelona'nın şampiyonluk yarışına ortak olmasıyla sonuçlandı.

Real açısından bir önemli faktör, elden geçirilen Bernabeu'dan geçici olarak uzaklaşması. Real Madrid, Barnebau yerine, takımın antrenman tesislerinin içinde yer alan ve genelde B takımının kullandığı, 6 bin kapasiteli Alfredo di Stefano Stadı'nda oynayacak. (Ligin orta sıralarındaki Valencia kentinin takımı Levante de, aynı şekilde maçlarını yaklaşık 160 kilometre ötede, Alicante'de oynayacak)

Antrenman sahasındaki, tanıdık bir stadda oynamak Real için iyi olabilir. Ancak rakipler için büyük Bernabau yerine, 6 bin kişi kapasiteli bir deplasman ortamı diğer takımlara da iyi gelebilir.





İlk dörde girme yarışında, iki farklı futbol tarzının mücadelesi

Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi de başa baş geçiyor. İddialı beş takım arasında sadece beş puan var. La Liga üçüncüsü Sevilla ve bu akşam Real Betis ile yapacakları maçla lige devam edecekler.

Ancak birbirine zıt karakterde iki takım, Real Betis ve Getafe takipte. Real Sociedad, Avrupa'da şu an en heyecan verici futbollardan birini oynayan genç takımlardan biri olarak görülüyor.

Oyun kurucuları Martin Odegaard, orta sahada Mikel Merino, kanatta Mikel Oyarzabal ve İsveçli golcüleri Alexander Isak, akıcı ve kollektif bir futbol sergiliyorlar.

Diğer yandan, Getafe'nin futbol ise "çirkin ama etkili" diye tanımlanıyor. Barca'nın patronu Setien, Getafe'nin oynadığı futbolun kendisini "küplere bindirdiğini" söylemişti. Ancak Jose Bordalas'ın takımı ellerindeki kısıtlı imkanlarla buraya kadar geldikleri için alkışı hak ediyor.

Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesinde geriden gelen diğer iki takımsa, Valencia ve Atletico Madrid. Anfield'da Liverpool'a karşı aldıkları Şampiyonlar Ligi zaferiyle moral bulan takım, Portekizli yıldız adayı Joao Felix'in idmanda sakatlanmasıyla bir sakatlık sorunuyla daha karşı karşıya kaldı.

Espanyol kurtulabilecek mi?

Ligin dibindeyse, en büyük merak konusu Espanyol'un ligden düşmekten kurtulup, kurtulamayacağı.

Barcelona kulübü, La Liga'da oynanan 89 sezonun 85'inde birinci ligdeydi. Ancak şu an ligin dibindeler ve 27 maçın sadece dördünü kazanan takımın, düşme hattından uzaklaşmaları için 6 puana ihtiyacı var.

Brezilyalı yıldız, Ronaldo'nun sahibi olduğu Real Valladolid'in de aralarında bulunduğu diğer beş takım da ligden düşme tehdidi altında.

Koronavirüs, Barcelona, La Liga, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 08:02 

Son Dakika Dünya La Liga: Bu akşam yeniden başlayacak olan İspanyol ligi hakkında bilmeniz gerekenler - Son Dakika Dünya

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