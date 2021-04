La Liga, Cala'nın Diakhaby'a ırkçı söylemde bulunduğuna ilişkin delil olmadığını açıkladı

İspanya 1. ve 2. futbol liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu La Liga kurumu, Cadiz- Valencia maçında, Cadizli futbolcu Jose Torres Ruiz'in (Cala lakaplı) Valencia'nın Fransız futbolcusu Mouctar Diakhaby'a ırkçı söylemde bulunduğuna ilişkin hiçbir delil bulunmadığını açıkladı.

İspanyol futbolunda ilk olan ve büyük tartışmaya yol açan olayla ilgili raporunu açıklayan La Liga, "izlenen video görüntüleri ve dinlenen ses kayıtlarından sonra söz konusu ırkçı suçlamalara ait hiçbir delil bulunmadığını" belirtti.

La Liga, yaptığı yazılı açıklamada, her türlü ırkçı eylemi kınadığını ve buna karşı mücadelesine devam edeceğini yineleyerek, "La Liga ve tüm kulüpler, İspanyol profesyonel futbol müsabakalarımızda hakim olan eşitlik ve saygı değerlerini korumak için gereken her şeyi yapmak üzere, sporumuzu her seviyede ve temsil eden tüm kurumlarla birlikte çalışmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Söz konusu olayla ilgili Diakhaby'nin başvurusu üzerine iki gün önce soruşturma açan İspanya Futbol Federasyonu Maç Komitesi ise henüz bir açıklama yapmadı.

Bu arada La Liga'nın raporuna tepki gösteren Valencia Kulübü, "Delil olmaması bu olayın olmadığı anlamına gelmez." açıklamasında bulunarak, "Amacımız, bu tür sorunlarla mücadele edecek değişimi ve bu çok ciddi olaya uygun yanıtı görmektir." görüşünü savundu.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasında, 4 Nisan'da oynanan Cadiz-Valencia maçının 29. dakikasında Cala'nın kendisine ırkçı söylemde bulunduğunu belirten Diakhaby, buna tepki olarak takım arkadaşlarıyla birlikte soyunma odasına gitmiş, sonrasında takım sahaya geri dönse de Fransız futbolcu değiştirilerek karşılaşmayı tribünden izlemişti.

Valencia Kulübü, her türlü ırkçı harekete karşı olduğunu vurgulayarak, futbolcusu Diakhaby'e tam destek verirken, İspanyol futbolcu Cala ise "Ya beni yanlış anladı ya da uydurdu. Gerisi tiyatro" diyerek, hakkındaki tüm suçlamaları reddetmişti.

La Liga tarihinde ilk defa bir takım futbolda ırkçılıkla bağlantılı bir olaydan dolayı sahadan çekilse de, karşılaşma verilen 15 dakikalık aradan sonra kaldığı dakikadan devam etmiş ve ev sahibi takım maçı 2-1 kazanmıştı.