La Liga'da Cadiz-Valencia maçına ırkçılık skandalı damga vurdu

La Liga'da 29. haftada oynanan oynanan Cadiz- Valencia maçında ırkçılık skandalı yaşandı. Valencia'nın Fransız savunmacısı Mouctar Diakhaby yaşadığı olay sonrasında Valencia takımı sahayı terk etti.

TÜM TAKIM SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Mücadelenin 25. dakikasında konuk ekibin Fransız stoperi Mouctar Diakhaby'nin ırkçı saldırıya uğradığını ifade etmesinin ardından Valencialı oyuncular soyunma odasına gitti. Takım daha sonra maça devam etme kararı alırken Diakhaby'nin yerine Guillamon oyuna dahil oldu.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Skandal olayın ardından açıklama yapan Valencia Kulübü, "Tüm takım, bu arma için savaşmak amacıyla sahaya dönmeye karar verdi ancak ırkçılığa karşı da birlik olmuş durumdalar. Irkçılığa hayır." ifadelerini kullandı.