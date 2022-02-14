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La Liga'da Enes Ünal fırtınası - Son Dakika

La Liga'da Enes Ünal fırtınası

14.02.2022 11:30
La Liga'da Enes Ünal fırtınası

Enes Ünal, İspanya La Liga'da attığı gollerle adından söz ettiriyor.

Enes Ünal, İspanya La Liga'da attığı gollerle adından söz ettiriyor. Milli futbolcu oynadığı son 13 lig maçında 11 gole imza attı.

La Liga'da Getafe forması giyen Enes Ünal attığı gollerle takımını ayakta tutuyor. 2021-2022 sezonuna suskun başlayan milli futbolcu, son haftalarda attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti. 24 yaşındaki futbolcu 12 Şubat Cumartesi oynanan Atletico Madrid maçında da 2 gole imza attı. Karşılaşmadan 4-3 yenilgiyle ayrılan Getafe 25 puanda kalırken, ligde 15. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Levante'yi 3-0 yendikleri karşılaşmada da 2 gol atan milli futbolcu, son 13 lig maçında 11 gol kaydetti. Bu sezon 23 lig maçının 19'unda ilk 11 başlayan Enes, kariyerinin en golcü sezonlarından birini yaşıyor. Milli futbolcu 2016-2017 sezonunda Twente forması ile 19 gol kaydetmişti. İspanya La Liga'da lider konumda olan Real Madrid ile oynadıkları ve 1-0 kazandıkları karşılaşmada da maçın tek golünü atan Enes, bu sezon attığı gollerle Getafe'ye 17 puan kazandırdı.

(İsmail Yasin Akçın/ İHA)

La Liga'da Enes Ünal fırtınası
La Liga'da Enes Ünal fırtınası
La Liga'da Enes Ünal fırtınası

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Enes Ünal, La Liga, İspanya, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel La Liga'da Enes Ünal fırtınası - Son Dakika


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