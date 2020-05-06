La Liga'da futbolculara corona virüsü testi başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor La Liga'da futbolculara corona virüsü testi başladı - Son Dakika Spor

La Liga'da futbolculara corona virüsü testi başladı

30 dakika önce

Kovid-19 salgınından dolayı 14 Mart'ta ilan edilen olağanüstü halden bu yana antrenmanların durdurulduğu 1. ve 2. lig takımlarında sahalara geri dönüş için hazırlıklara başlandı.

La Liga'da futbolculara corona virüsü testi başladı, System.String[]

Kovid-19 salgınından dolayı 14 Mart'ta ilan edilen olağanüstü halden bu yana antrenmanların durdurulduğu 1. ve 2. lig takımlarında sahalara geri dönüş için hazırlıklara başlandı.


İspanya 1. Futbol Ligi'ndeki (La Liga) 20 kulübün 15'inde futbolcular, bu sabah özel arabalarıyla ayrı ayrı tesislere gelerek sağlık personelleri tarafından Kovid-19 testinden geçirildi.


Kulüp tesislerine girişte dezenfektan jel verilen futbolcuların hepsinin maske taktığı, bazılarının eldiven de kullandığı görüldü.


1. ve 2. ligdeki kulüplerin bağlı olduğu La Liga kurumunun açıkladığı protokol gereği, Kovid-19 testleri negatif çıkan futbolcular, tesislerde ilk aşamada bireysel antrenmanlara başlayacak.


Bu kapsamda sahada en fazla 6, tesislerde ise 12 futbolcunun olmasına izin verilirken, antrenörlerin en az 4 metre mesafede olmalarına özen gösterilecek. Futbolcular antrenman sonrasında tesislerde değil, evlerinde duş alacak.


Testler 15 gün içinde üç kez tekrarlanarak, sonrasında toplu antrenmanlara geçilecek.


Futbolcular dışında teknik heyet ve diğer kulüp çalışanlarına da aynı testler yapılacak.


Toplu antrenmanlara geçildiğinde takımların tesislerde veya otelde kampa girmesi gerekirken, tek kişilik odalarda kalacak futbolcuların, birlikte yemek yemesine veya ortak alanlarda bulunmasına müsade edilmeyecek.


Takımların bu hafta içinde bireysel antrenmanlara başlaması ve liglerde kalan maçların oynanmasına haziran ayında başlanması öngörülüyor.


Diğer yandan İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), bölgesel alt liglerin oynandığı 3. ve 4. liglerdeki sezonları sonlandırma ve sadece play-off maçlarının oynanması kararını aldı.


Ayrıca Kovid-19'dan dolayı kadınlar 1. futbol liginde de sezon sonlandırılacak, lider olan Barcelona şampiyon ilan edildi.



La Liga, İspanya, 14 Mart, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 07:53 

YORUMLAR

Son Dakika

5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun "mezar" paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın Konyaspor'dan TFF'ye tepki: Başlama kararını teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar vermeli TFF'nin ligleri başlatma kararını eleştiren Rıza Çalımbay: Bu karar kesinlikle Bilim Kurulu'ndan dönmeli Futbolu bırakan Hollandalı yıldız Arjen Robben'e Botafogo talip oldu Abdülkadir Ömür: Messi yüzünden mevkimi değiştirdim Alexander Sörloth'un karantina süreci tamamlandı ve kaldığı yurttan ayrıldı Paulo Dybala'ya yapılan 5. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Falcao'dan, çocuklarıyla evde oturan kadınlara övgü: Şapka çıkarıyorum Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor Galatasaray sezon bitince Emre Kılınç, Mert Hakan, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya'yla sözleşme imzalayacak Koronavirüs yasağını hiçe sayan Novak Djokovic, tenis kortunda antrenman yaptı Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir Nihat Özdemir: Tüm maçlar seyircisiz oynanacak Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü Alman Hükumeti, Bundesliga'da liglerin mayısın ikinci yarısında başlayacağını duyurdu
Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarının detayları belli oldu Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarının detayları belli oldu         
19:42
Mart ayında koronavirüse yakalanan Juventuslu Paulo Dybala'nın testi negatif çıktı Mart ayında koronavirüse yakalanan Juventuslu Paulo Dybala'nın testi negatif çıktı         
19:35
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini aştı         
19:30
"Yeni vaka sayısında artış oldu" diyen Bakan Koca'dan vatandaşlara çağrı: Tedbirlere mutlaka uymalıyız         
19:20
Bakan Koca'nın uyarısına rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk devam ediyor Bakan Koca'nın uyarısına rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk devam ediyor         
19:14
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi         
19:10
Sosyal medyadan paylaşınca yasağı deldiği ortaya çıktı, 15 bin lira ceza kesildi Sosyal medyadan paylaşınca yasağı deldiği ortaya çıktı, 15 bin lira ceza kesildi         
19:07
Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 2 bin 253 yeni vaka var Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 2 bin 253 yeni vaka var         
19:03
İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni         
18:38
Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek anlattı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, sınır olacak Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek anlattı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, sınır olacak         
18:26
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Liglerin başlamasıyla ilgili kararın sorumluluğu federasyonundur Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Liglerin başlamasıyla ilgili kararın sorumluluğu federasyonundur         
18:14
Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi         
18:09
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır         
17:50
TFF'nin ligleri başlatma kararını eleştiren Rıza Çalımbay: Bu karar kesinlikle Bilim Kurulu'ndan dönmeli TFF'nin ligleri başlatma kararını eleştiren Rıza Çalımbay: Bu karar kesinlikle Bilim Kurulu'ndan dönmeli         
17:47
Mevsimlik işçiler, yevmiyelerini vermeyen tarla sahibinin iş yerini bastı! 4 kişi bıçaklandı Mevsimlik işçiler, yevmiyelerini vermeyen tarla sahibinin iş yerini bastı! 4 kişi bıçaklandı         
17:40
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahretttin Koca: Türkiye, koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemini tamamladı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahretttin Koca: Türkiye, koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemini tamamladı         
17:39
Samsun'da bir hayırsever, iki bakkalın veresiye defterini 20 bin lira ödeyerek satın aldı Samsun'da bir hayırsever, iki bakkalın veresiye defterini 20 bin lira ödeyerek satın aldı         
17:28
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
17:28
Futbolu bırakan Hollandalı yıldız Arjen Robben'e Botafogo talip oldu Futbolu bırakan Hollandalı yıldız Arjen Robben'e Botafogo talip oldu         
17:28
Son dakika: Bakan Albayrak: IMF ile swap anlaşması gündemimizde değil Son dakika: Bakan Albayrak: IMF ile swap anlaşması gündemimizde değil         
17:20
ABD'de koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti         
17:18
Gece yarısı ağıla giren kurt sürüsü, 120 koyunu telef etti Gece yarısı ağıla giren kurt sürüsü, 120 koyunu telef etti         
17:08
Aynadaki görüntüsüyle kavga eden horoz, gülümsetti Aynadaki görüntüsüyle kavga eden horoz, gülümsetti         
17:06
Alman Hükumeti, Bundesliga'da liglerin mayısın ikinci yarısında başlayacağını duyurdu Alman Hükumeti, Bundesliga'da liglerin mayısın ikinci yarısında başlayacağını duyurdu         
16:53
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek         
16:52
Konyaspor'dan TFF'ye tepki: Başlama kararını teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar vermeli Konyaspor'dan TFF'ye tepki: Başlama kararını teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar vermeli         
16:39
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi         
16:13
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun "mezar" paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın         
16:11
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi         
16:06
Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir         
15:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2020 20:24:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: La Liga'da futbolculara corona virüsü testi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]