La Liga'da futbolculara Kovid-19 testi başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor La Liga'da futbolculara Kovid-19 testi başladı - Son Dakika Spor

La Liga'da futbolculara Kovid-19 testi başladı

6 saat önce

İspanya 1. ve 2. futbol liglerindeki futbolcular, antrenmanlara başlamak için bugün kulüplerinin tesislerine giderek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden geçti.

La Liga'da futbolculara Kovid-19 testi başladı, System.String[]

İspanya 1. ve 2. futbol liglerindeki futbolcular, antrenmanlara başlamak için bugün kulüplerinin tesislerine giderek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden geçti.

Kovid-19 salgınından dolayı 14 Mart'ta ilan edilen olağanüstü halden bu yana antrenmanların durdurulduğu 1. ve 2. lig takımlarında sahalara geri dönüş için hazırlıklara başlandı.

İspanya 1. Futbol Ligi'ndeki (La Liga) 20 kulübün 15'inde futbolcular, bu sabah özel arabalarıyla ayrı ayrı tesislere gelerek sağlık personelleri tarafından Kovid-19 testinden geçirildi.

Kulüp tesislerine girişte dezenfektan jel verilen futbolcuların hepsinin maske taktığı, bazılarının eldiven de kullandığı görüldü.

1. ve 2. ligdeki kulüplerin bağlı olduğu La Liga kurumunun açıkladığı protokol gereği, Kovid-19 testleri negatif çıkan futbolcular, tesislerde ilk aşamada bireysel antrenmanlara başlayacak.

Bu kapsamda sahada en fazla 6, tesislerde ise 12 futbolcunun olmasına izin verilirken, antrenörlerin en az 4 metre mesafede olmalarına özen gösterilecek. Futbolcular antrenman sonrasında tesislerde değil, evlerinde duş alacak.

Testler 15 gün içinde üç kez tekrarlanarak, sonrasında toplu antrenmanlara geçilecek.

Futbolcular dışında teknik heyet ve diğer kulüp çalışanlarına da aynı testler yapılacak.

Toplu antrenmanlara geçildiğinde takımların tesislerde veya otelde kampa girmesi gerekirken, tek kişilik odalarda kalacak futbolcuların, birlikte yemek yemesine veya ortak alanlarda bulunmasına müsade edilmeyecek.

Takımların bu hafta içinde bireysel antrenmanlara başlaması ve liglerde kalan maçların oynanmasına haziran ayında başlanması öngörülüyor.

Diğer yandan İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), bölgesel alt liglerin oynandığı 3. ve 4. liglerdeki sezonları sonlandırma ve sadece play-off maçlarının oynanması kararını aldı.

Ayrıca Kovid-19'dan dolayı kadınlar 1. futbol liginde de sezon sonlandırılacak, lider olan Barcelona şampiyon ilan edildi.

İspanya, La Liga, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 06:06 Kaynak: AA

YORUMLAR

Son Dakika

Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a sponsor olmak istiyor 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun "mezar" paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi Almanya Kulüpler Birliği kararını verdi, Bundesliga 15 Mayıs'ta başlıyor Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran'da başlayacak Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ı Cüneyt Çakır'a sordu, "Pırlanta gibidir" cevabını aldı Paulo Dybala'ya yapılan 5. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı Futbolu bırakan Hollandalı yıldız Arjen Robben'e Botafogo talip oldu Galatasaray sezon bitince Emre Kılınç, Mert Hakan, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya'yla sözleşme imzalayacak Konyaspor'dan TFF'ye tepki: Başlama kararını teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar vermeli
Hakkarili gençler, Türkiye'nin en zehirli yılanı koca engerekle oynayıp doğaya saldılar Hakkarili gençler, Türkiye'nin en zehirli yılanı koca engerekle oynayıp doğaya saldılar         
00:17
Kenya'da 3 haftadır etkisini gösteren şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 194 kişi öldü Kenya'da 3 haftadır etkisini gösteren şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 194 kişi öldü         
00:10
Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a sponsor olmak istiyor Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a sponsor olmak istiyor         
00:05
MetroPOLL'un son anketinde Meral Akşener sürprizi! Erdoğan'ın ardından ikinci oldu MetroPOLL'un son anketinde Meral Akşener sürprizi! Erdoğan'ın ardından ikinci oldu         
00:04
Bomba iddia: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Bomba iddia: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor         
00:01
Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum         
23:45
Son Dakika: Kredi değerlendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti Son Dakika: Kredi değerlendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti         
23:45
3 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu 3 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu         
23:18
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının hikayesini anlattı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının hikayesini anlattı         
23:17
Burcu Esmersoy'dan korona itirafı: İspanyol bir aileyle sarmaş dolaş şampiyonluk kutladım Burcu Esmersoy'dan korona itirafı: İspanyol bir aileyle sarmaş dolaş şampiyonluk kutladım         
22:48
Almanya Kulüpler Birliği kararını verdi, Bundesliga 15 Mayıs'ta başlıyor Almanya Kulüpler Birliği kararını verdi, Bundesliga 15 Mayıs'ta başlıyor         
22:45
İtalyan ekibi Torino'da bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi İtalyan ekibi Torino'da bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi         
22:36
Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi         
22:30
Bekçiye sopayla saldıran şüpheli bacağından vurularak yakalandı Bekçiye sopayla saldıran şüpheli bacağından vurularak yakalandı         
22:18
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu         
22:16
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı         
21:50
Endişelendiren korona istatistiği: New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan Endişelendiren korona istatistiği: New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan         
21:44
Bursa'da yasağı dinlemeyerek sokağa çıkan bir grup genç, polis otosunu görünce böyle kaçtı Bursa'da yasağı dinlemeyerek sokağa çıkan bir grup genç, polis otosunu görünce böyle kaçtı         
21:42
Brezilyalı kaleci Artur Moraes: Galatasaray ile transfer görüşmesi yaptım Brezilyalı kaleci Artur Moraes: Galatasaray ile transfer görüşmesi yaptım         
21:40
Son dakika: 24 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları netleşti! Anneler Günü unutulmadı Son dakika: 24 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları netleşti! Anneler Günü unutulmadı         
21:24
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı         
21:19
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi         
21:15
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni ağustos ayında başlatmayı düşünüyor UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni ağustos ayında başlatmayı düşünüyor         
21:10
Çin'de bir adam engelli annesini diri diri gömdü, kadın 3 gün sonra kurtarıldı Çin'de bir adam engelli annesini diri diri gömdü, kadın 3 gün sonra kurtarıldı         
21:02
"Askıda Fatura" uygulaması ile 7 saatte 16 bin 100 ailenin faturası ödendi         
20:55
Metropollere saldırı hazırlığındaki terörist kilolarca patlayıcıyla yakalandı Metropollere saldırı hazırlığındaki terörist kilolarca patlayıcıyla yakalandı         
20:50
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde henüz koronavirüs vakası görülmedi Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde henüz koronavirüs vakası görülmedi         
20:45
Fransız ekibi Paris Saint-Germain koronavirüs için 100 bin euro bağışladı Fransız ekibi Paris Saint-Germain koronavirüs için 100 bin euro bağışladı         
20:34
Kontrolden çıkan otomobil markete girdi, ortalık savaş alanına döndü Kontrolden çıkan otomobil markete girdi, ortalık savaş alanına döndü         
20:33
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti         
20:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2020 00:52:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: La Liga'da futbolculara Kovid-19 testi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]