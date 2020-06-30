La Liga'da günün en kritik maçlarından biri! Leganes, Sevilla karşısında da kazanamazsa...

Bu bir ilandır

LEGANES - SEVILLA

Salgın öncesi son lig maçında Villarreal deplasmanında kazanan Leganes, dönüş sonrası ise adeta dibe vurdu! 5 maçtan sadece 2 puan çıkartabildiler ve düşme hattında çırpınıyorlar.

Osasuna deplasmanında cezası nedeniyle oynayamayan kaptan Unai Bustinza, yeniden ilk 11'deki yerini alacak. Süper Lig'de bir dönem forma giymiş Chidozie Awaziem ve Kenneth Omeruo ile birlikte 3'lü stoper hattını oluşturacaklar.

Orta alanın merkezinde görev yapan Ruben Perez ve Recio sarı kart ceza sınırında. Sevilla sonrası Espanyol'la 6 puanlık bir mücadeleleri daha olacak...

Sevilla ise son 4 maçtan beraberlikle ayrıldı ve 4. sıradaki yerini hep muhafaza etti. Valencia ve Real Sociedad'ın düşüşü işlerine geldi ancak Villarreal ilerleyen haftalarda daha da iddialı konuma gelip can sıkabilir.

Sarı kart cezalısı Franco Vazquez dışında takımda önemli bir eksik yok, son maçlarda hücumda yer alan 3'lü - Lucas Ocampos, Luuk de Jong, Munir El Haddadi - aynen devam edecektir.

TD Julen Lopetegui salgın dönüşünden sonra orta alanda daha çok rotasyona gitti. Vazquez'in cezası sonrası Fernando Reges ve Ever Banega'nın yanında Joan Jordan izleyebiliriz.

%60'lık kesim düşme hattında yer alan ve formsuz bir görüntüde olan Leganes'e karşı deplasman ekibine güveniyor...

Marco Asensio, Real Madrid formasıyla ilk maçında Sevilla ağlarını havalandırmıştı! Hatırlayalım...