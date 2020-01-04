La Liga'da günün öne çıkan iddaa tahminleri! Banko maçlar burada... - Son Dakika
Son Dakika Spor La Liga'da günün öne çıkan iddaa tahminleri! Banko maçlar burada... - Son Dakika Spor

La Liga'da günün öne çıkan iddaa tahminleri! Banko maçlar burada...

6 saat önce

Bu bir ilandır0-0 biten El Clasico sonrası Barcelona, Alaves engelini 4-1'le farklı geçmişti ama Real Madrid, Athletic Bilbao ile 0-0 beraber kalıp 2 puan bırakmıştı.

La Liga'da günün öne çıkan iddaa tahminleri! Banko maçlar burada..., System.String[]

Bu bir ilandır


0-0 biten El Clasico sonrası Barcelona, Alaves engelini 4-1'le farklı geçmişti ama Real Madrid, Athletic Bilbao ile 0-0 beraber kalıp 2 puan bırakmıştı.


2 haftalık bir aranın ardından İspanya La Liga geri döndü ve birbirinden çekişmeli maçlara sahne olacak...

HEM REAL MADRID, HEM DE BARCELONA DEPLASMANDA!


Sergio Ramos'un cezalı olduğu Real Madrid'de, Hazard'ın da henüz sakatlığı tam olarak geçmiş değil. Marcelo ve James Rodriguez'in durumları ise maç saati netleşecek...


Sol tarafı sıkıntılı Getafe ise son 5 iç saha maçında yenilgisiz!


Sol bek Mathias Olivera cezalı, sol açık Kenedy sakat ama Coliseum Alfonso Perez'de oynadıkları son 5 lig maçının 4'ünde gol yemediler, yenilmediler ve 13 puan topladılar.


"Getafe kaybetmez" seçeneğinin iddaa oranı 1,60!


, La Liga'da haftanın kritik maçına sen de iddaa oyna!

Barcelona ise derbide Espanyol'a konuk olacak.


Espanyol'da orta sahanın önemli isimleri Estaban Granero cezalı, kaptan Victor Sanchez ise sakat. Takımın en çok gol katkısı yapan isimlerinden Matias Vargas'ın durumu ise maç saati netlik kazanacak...


Deplasmanda oynadığı son 4 lig maçının 3'ünde gol yiyen Barcelona, derbide yine gol yer mi?


ve "KG VAR - 1,58" oranları dikkat çekiyor...


, fırsat bahislerini kaçırma!

Yeni iddaa oyunları, yüksek oranlar,

Real Madrid, El Clasico, Barcelona, La Liga, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:33 
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