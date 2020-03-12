La Liga'da maçlar koronavirüs nedeniyle en az iki hafta durduruldu - Son Dakika
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La Liga'da maçlar koronavirüs nedeniyle en az iki hafta durduruldu

7 saat önce

İspanya'da La Liga yönetimi, futbolda 1. ve 2. Lig karşılaşmalarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle askıya aldı.

La Liga'da maçlar koronavirüs nedeniyle en az iki hafta durduruldu, System.String[]

İspanya'da La Liga yönetimi, futbolda 1. ve 2. Lig karşılaşmalarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle askıya aldı.

La Liga'dan yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19 ile ilgili ülkedeki mevcut durum, Real Madrid Kulübünün karantina kararı ve bazı kulüplerin oyuncularında koronavirüs testlerinde olası pozitif sonuçlar göz önüne alındığında, 1. ve 2. Lig maçlarının en az iki hafta süreyle askıya alınması kararı alınmıştır." denildi.

La Liga, maçların durdurulmasıyla ilgili İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), Spor Yüksek Konseyi (CSD) ve kulüplerin bilgilendirildiğini açıkladı.

La Liga, iki gün önce 1. ve 2. Lig maçlarının seyiricisiz oynanacağını açıklamış, RFEF ise futbolda diğer tüm alt liglerin maçlarının durdurulması kararını almıştı.

Real Madrid karantinada

Diğer yandan Real Madrid Kulübü de koronavirüsten dolayı futbol ve basketbol takımlarındaki tüm oyuncularını karantinaya aldığını duyurdu.

Eflatun-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, basketbol takımında bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı hatırlatılarak, futbol ve basketbol takımlarındaki tüm oyunculardan ve teknik kadrodan evlerinde kendilerini karantinaya almalarının istendiği kaydedildi.

İspanya'da 1. Basketbol Ligi maçları da koronavirüs salgınından dolayı iki hafta süreyle durduruldu.

Real Madrid, basketbol, İspanya, La Liga, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:50 Kaynak: AA
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