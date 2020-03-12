La Liga'da maçlar koronavirüs salgını nedeniyle askıya alındı - Son Dakika

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La Liga'da maçlar koronavirüs salgını nedeniyle askıya alındı
13 dakika önce
İspanya La Liga'da maçlar koronavirüs salgını nedeniyle askıya alındı.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:20 Kaynak: İHA
İspanya La Liga'da maçlar koronavirüs salgını nedeniyle askıya alındı.
(İHA)
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