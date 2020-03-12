La Liga'da maçlar koronavirüs salgını nedeniyle askıya alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel La Liga'da maçlar koronavirüs salgını nedeniyle askıya alındı - Son Dakika

La Liga'da maçlar koronavirüs salgını nedeniyle askıya alındı

13 dakika önce

İspanya La Liga'da maçlar koronavirüs salgını nedeniyle askıya alındı.

La Liga'da maçlar koronavirüs salgını nedeniyle askıya alındı, System.String[]

İspanya La Liga'da maçlar koronavirüs salgını nedeniyle askıya alındı.

(İHA)

La Liga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:20 Kaynak: İHA
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