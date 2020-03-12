La Liga'da maçlar koronavirüs salgını nedeniyle askıya alındı - Son Dakika

İspanya La Liga 'da maçlar koronavirüs salgını nedeniyle askıya alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Afkika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı

Rusya'nın "Pantsir" yalanı, daha önce paylaşılmamış bir SİHA videosu ile ortaya çıktı