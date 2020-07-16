La Liga'da şampiyon bu akşam belli olabilir! Barcelona kazanırsa iddaa'da... - Son Dakika

La Liga'da şampiyon bu akşam belli olabilir! Barcelona kazanırsa iddaa'da...

Bu bir ilandırBARCELONASon 3 lig maçında firesi olmayan Barcelona, ondan önceki 2 maçta 4 puan bırakınca liderliği de Real Madrid'e kaptırmıştı.

Bu bir ilandır

Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı


BARCELONA


Son 3 lig maçında firesi olmayan Barcelona, ondan önceki 2 maçta 4 puan bırakınca liderliği de Real Madrid'e kaptırmıştı. Katalan devi bu akşam kazansa da yetmeyecek, eflatun-beyazlıların puan kaybını bekleyecekler.


Uzun süredir sakat olan Ousmane Dembele ile birlikte Antoine Griezmann da bu maçta forma giyemeyecek. Son 4 maçı kaçıran Samuel Umtiti'nin durumu karşılaşma öncesinde netleşecek.


- Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, "TD Quique Setien, gelecek sezon da Barcelona'nın başında kalacak..." açıklamasında bulunsa da şampiyonluğun kaybının resmileşmesi halinde takımda köklü değişiklikler olabilir.


OSASUNA


Salgın arasından döndükten sonra çıktığı ilk 3 maçta sadece 1 puan toplayabilen Osasuna, son 6 maça ise 13 puan sığdırmayı başardı.


Ocak ayının sonundan beri forma giymeyen golcü Chimy Avila ve 10 gün önceki Getafe maçının 10 dakikası dolmadan kenara gelen Marc Cardona sakat.


Son 2 maçta oynamayan hücumun önemli parçalarından Ruben Garcia ve savunmadan Unai Garcia ise şüpheli.


TD Jagoba Arrasate, sahaya en iyi kadrolarıyla çıkacaklarını ve Barcelona'yı sonuna kadar zorlayacaklarını açıkladı.


Barcelona evinde oynadığı son 6 lig maçının 5'inde gol yemedi.


İki takımın Camp Nou'da oynadığı son 5 maçta Barcelona, Osasuna'ya tam 31 gol attı!


%29'luk kesim Real Madrid'in kazanırsa şampiyonluğunu ilan edeceği günde Katalan devinden fire beklemiyor...


Barcelona'nın Osasuna'ya attığı en güzel 5 gol! İzleyelim...




Antoine Griezmann, Real Madrid, Barcelona, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 04:12 

Son Dakika Spor La Liga'da şampiyon bu akşam belli olabilir! Barcelona kazanırsa iddaa'da... - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

00:59 Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı 00:29 Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu 00:24 Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı 23:44 "Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı 23:43 Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 16:49 TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
00:59
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
00:29
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
00:24
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
23:44
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
23:43
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:41
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
19:22
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 04:38:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: La Liga'da şampiyon bu akşam belli olabilir! Barcelona kazanırsa iddaa'da... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]