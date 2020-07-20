La Liga'da sezon bitti - Son Dakika

La Liga'da sezon bitti

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2019-2020 sezonu oynanan son hafta maçlarıyla tamamlandı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2019-2020 sezonu oynanan son hafta maçlarıyla tamamlandı.

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Şampiyonluğunu perşembe günü ilan eden Real Madrid, deplasmanda Leganes'e karşı oynadığı maçta 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmada Real Madrid'in gollerini Sergio Ramos (Dk. 9) ve Marco Asensio (Dk. 52), Leganes'in gollerini de Bryan Gil (Dk. 45) ve Roger Assale (Dk. 78) attı.

Real Madrid, tarihindeki 34. şampiyonluğunu kazandığı sezonu 87 puanla bitirirken, Leganes ise 36 puanda kalıp, Espanyol ve Mallorca'nın ardından 2. lige düşen üçüncü takım oldu.

Milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo, deplasmanda Espanyol ile 0-0 berabere kalarak, ligde kalmayı başardı.

La Liga'da tamamlanan sezonun ardından Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Sevilla Şampiyonlar Ligi'ne, Villarreal, Real Sociedad ve Granada da UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı.

Geçen yıl 2. ligden çıkan ve La Liga'da çok iyi bir sezon geçiren İsmail Köybaşı'nın formasını giydiği Granada, kulüp tarihinde ilk defa Avrupa kupalarına katılma başarısını gösterdi.

Messi, gol kralı

Öte yandan La Liga'da gol kralı 25 golle, Barcelonalı Lionel Messi oldu. Arjantinli futbolcu, kariyerinde 6. kez (Daha önce 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2016-2017, 2017-2018 sezonları) La Liga'da gol krallığı unvanını aldı.

Kovid-19'dan dolayı yaklaşık üç ay ara verilen La Liga'da maçlar 28. haftadan itibaren seyircisiz olarak 11 Haziran'da başlamıştı.

Real Madrid, İspanya, La Liga, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 00:31 Kaynak: AA

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