La Liga'da vaka sayısı 5

İspanya La Liga futbola dönüş için adımlar atılsa da liglerin başlama tarihi net değil. Özellikle Haziran ayının ortasında yeşil sahalara dönmeyi planlayan İspanya'da kulüpler ve La Liga yönetimi arasında anlaşma sağlandı. Son söz ise Sağlık Bakanlığı'na bırakıldı.

Takımlara yapılan covi-19 testlerinden hala pozitif sonuçlar çıktığını belirten La Liga yönetiminden futbola dönüş protokolü için şu açıklama yapıldı:

"Futbola devam etmek için LaLiga kulüplerindeki tüm takımda zorunlu tıbbi testler yapıldıktan sonra, bir dizi pozitif COVID-19 vakası tespit edildi.

Somut olarak, La Liga Santander ve La Liga SmartBank kulüplerinin oyuncuları arasında beş olumlu vaka tespit edilmiştir. Oyuncuların kimliği, veri koruma mevzuatı uyarınca isimler saklı tutuluyor. Toplam sonuçlar LaLiga tarafından CSD'ye (İspanya Yüksek Spor Konseyi) ve İspanya Sağlık Bakanlığı'na gönderildi.

Hem CSD, hem de İspanya Sağlık Bakanlığı'nın önerilerini içeren La Liga'nın Futbola Dönüş protokolüne uygun olarak gerçekleştirilen bu tıbbi testlerin arasında, 'yanlış negatifleri' veya asemptomatik vakaları tanımlamaktı. semptom göstermeden potansiyel olarak başkalarına bulaşabilen enfekte bireyler. Böylece, işe geri dönen herkesin güvenliği, mevcut işyeri risk yönetmeliklerine uygun olarak garanti edilmektedir.

LaLiga protokolü uyarınca, pozitif COVID-19 sonuçları döndürenler için sonraki adımlar:

1. Karantinada evde kalan oyuncular, kulübün talimatları doğrultusunda şimdiye kadar takip ettikleri aynı bireysel eğitim rutinine bağlı kalacaklar.

2. Önümüzdeki günlerde COVID-19 için tekrar test edilecek ve birbirini takip eden iki negatif sonuçtan sonra tesislerde takımla birlikte eğitime yeniden katılabilecektir.

3. LaLiga, etkilenen tüm insanlara da testler sunacaktır.

LaLiga, tüm oyuncuların, personelinin ve kulüp çalışanlarının sağlık ve güvenliğini mümkün olduğunca garanti altına almak için CSD ve İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan Eğitime Dönüş protokolünü uygulamaya devam edecektir. LaLiga, futbolun içinde yer alan herkese, tesislerde, evlerinde ve çevrelerindeki tüm faaliyetler sırasında önerilen sağlık önlemlerine tam olarak uymaya devam etmelerini tavsiye etti."

- İstanbul