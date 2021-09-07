La Liga'daki 2 maç Güney Amerikalı milli futbolcuların İspanya'ya geç gelecek olmalarından dolayı ertelendi

İspanya'da Spor Yüksek Konseyi (CSD), 2022 Dünya Kupası'nın Güney Amerika elemelerinde forma giyen milli futbolcuların maç programlarından dolayı İspanya'ya geç gelecek olmalarından, bu hafta sonu La Liga'da oynanacak iki karşılaşmayı erteledi.

İspanya'da 1. ve 2. lig kulüplerinin bağlı olduğu La Liga kurumunun talebini değerlerinden CSD, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında 11 Eylül Cumartesi oynanması öngörülen Sevilla- Barcelona ve Villarreal-Alaves maçlarının ileri bir tarihte oynanmasını karara bağladı.

La Liga, söz konusu kulüplerde, Güney Amerika'daki milli takımlarda forma giyen çok sayıda futbolcu olması dolayısıyla bu iki maçın ertelenmesi için İspanya Futbol Federasyonu'na (RFEF) başvurmuş ancak "maçların ertelenmesi için geçerli bir sebep değil" cevabı almıştı.

RFEF'nin kararına itiraz eden La Liga, Kültür ve Spor Bakanlığı'na olan CSD'ye başvurarak, maçların ertelenmesi kararını çıkardı.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'nun (CONMEBOL) maç programının uluslararası diğer futbol federasyonlarından daha uzun olması gerekçesiyle FIFA nezdinde de girişimler başlatan La Liga, İspanya'da forma giyen Güney Amerikalı futbolcuları milli takımlarına göndermemekle tehdit ediyor.