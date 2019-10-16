Son Dakika Haberleri: La Liga'dan "El Clasico" talebi
Son Dakika Spor La Liga'dan 'El Clasico' talebi

La Liga'dan "El Clasico" talebi

33 dakika önce

İspanya'nın Barcelona kentinde son günlerde yaşanan protestolar ve şiddet içeren eylemlerin ardından La Liga yönetimi harekete geçti.

La Liga'dan

İspanya'nın Barcelona kentinde son günlerde yaşanan protestolar ve şiddet içeren eylemlerin ardından La Liga yönetimi harekete geçti.


Barcelona ile Real Madrid arasında 26 Ekim Cumartesi günü Camp Nou Stadı'nda oynanacak karşılaşmada güvenlik sorunu yaşanabileceği gerekçesiyle La Liga, maçın Madrid'de oynanması için İspanya Futbol Federasyonundan istekte bulundu.


İspanya Futbol Federasyonu ise talebe ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.

Barcelona, İspanya, La Liga, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:12 
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