La Liga'dan koronavirus kararı! - Son Dakika
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La Liga'dan koronavirus kararı!

6 saat önce

İspanya'da La Liga yönetimi, futbolda 1. ve 2. Lig karşılaşmalarını yeni tip koronavirüs nedeniyle askıya aldı.

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İspanya'da La Liga yönetimi, futbolda 1. ve 2. Lig karşılaşmalarını yeni tip koronavirüs nedeniyle askıya aldı. İspanya La Liga yönetiminden yapılan açıklamada 1. lig ve 2. ligde önümüzdeki iki hafta maç oynanmayacağı, koronavirüs salgını ile ilgili gelişmelerin yakından takip edilerek daha net bir kararın ileri zamanda verileceği belirtildi.


İspanya, La Liga, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:59 
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