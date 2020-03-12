La Liga'dan koronavirus kararı!
6 saat önce
İspanya'da La Liga yönetimi, futbolda 1. ve 2. Lig karşılaşmalarını yeni tip koronavirüs nedeniyle askıya aldı.
İspanya'da La Liga yönetimi, futbolda 1. ve 2. Lig karşılaşmalarını yeni tip koronavirüs nedeniyle askıya aldı. İspanya La Liga yönetiminden yapılan açıklamada 1. lig ve 2. ligde önümüzdeki iki hafta maç oynanmayacağı, koronavirüs salgını ile ilgili gelişmelerin yakından takip edilerek daha net bir kararın ileri zamanda verileceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:59
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