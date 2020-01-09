La Liga ekibi Espanyol, Raul de Tomas'ı transfer etti - Son Dakika
Son Dakika Spor La Liga ekibi Espanyol, Raul de Tomas'ı transfer etti - Son Dakika Spor

La Liga ekibi Espanyol, Raul de Tomas'ı transfer etti

6 saat önce

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) ilk devresini son sırada tamamlayan Espanyol, Portekiz'in Benfica takımından golcü oyuncu Raul de Tomas'ı kadrosuna kattı.

La Liga ekibi Espanyol, Raul de Tomas'ı transfer etti, System.String[]

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) ilk devresini son sırada tamamlayan Espanyol, Portekiz'in Benfica takımından golcü oyuncu Raul de Tomas'ı kadrosuna kattı.

Espanyol Kulübü, 25 yaşındaki İspanyol forvet Raul de Tomas ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten transferin maliyetiyle ilgili bilgi verilmese de İspanya basınında Espanyol'un Benfica'ya 20 milyon avro bonservis bedeli ödediği öne sürüldü.

Real Madrid altyapısından yetişen Raul de Tomas, Cordoba, Valladolid ve Rayo Vallecano'da kiralık olarak oynadıktan sonra sezon başında Benfica'ya imza atmıştı.

İspanyol forvet, Benfica formasıyla bu sezon 17 maçta 3 gol kaydetti.

Raúl González, La Liga, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Jelena Karleusa, evinin önünde bekleyen Vranjes'i polise şikayet etti
Emre Belözoğlu'nun idmanda takım arkadaşlarına taktik vermesi dikkat çekti Tahkim'den son dakika Beşiktaş ve Fenerbahçe açıklaması Jesse Sekidika: Galatasaray her zaman istediğim bir yerdi

Son Dakika Haberleri
20:48 Jelena Karleusa, evinin önünde bekleyen Vranjes'i polise şikayet etti - Son Dakika Spor
20:47 Yeni Malatyaspor'dan Guilherme için transfer açıklaması! "Resmi teklif gelmedi" - Son Dakika Spor
20:41 Demir Grup Sivasspor - Waldhof Mannheim 2-2 - Son Dakika Spor
20:40 Fenerbahçe'de Simon Falette takımla çalıştı - Son Dakika Spor
20:39 İttifak Holding Konyaspor - Cesar Grup Ümraniyespor 0-0 - Son Dakika Spor
19:05 Emre Belözoğlu'nun idmanda takım arkadaşlarına taktik vermesi dikkat çekti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 20:59:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: La Liga ekibi Espanyol, Raul de Tomas'ı transfer etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]