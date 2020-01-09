La Liga ekibi Espanyol, Raul de Tomas'ı transfer etti - Son Dakika
Son Dakika Spor La Liga ekibi Espanyol, Raul de Tomas'ı transfer etti - Son Dakika Spor

La Liga ekibi Espanyol, Raul de Tomas'ı transfer etti

6 saat önce

Espanyol Kulübü, 25 yaşındaki İspanyol forvet Raul de Tomas ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

La Liga ekibi Espanyol, Raul de Tomas'ı transfer etti, System.String[]

Espanyol Kulübü, 25 yaşındaki İspanyol forvet Raul de Tomas ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.


Kulüpten transferin maliyetiyle ilgili bilgi verilmese de İspanya basınında Espanyol'un Benfica'ya 20 milyon avro bonservis bedeli ödediği öne sürüldü.


Real Madrid altyapısından yetişen Raul de Tomas, Cordoba, Valladolid ve Rayo Vallecano'da kiralık olarak oynadıktan sonra sezon başında Benfica'ya imza atmıştı.


İspanyol forvet, Benfica formasıyla bu sezon 17 maçta 3 gol kaydetti.


Raúl González, Benfica, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:56 
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