La Liga ekibi Valencia, Younes Belhanda'yı kadrosuna katmak istiyor

Galatasaray'da Süper Lig'in 28. haftasında stat zemini üzerinden yöneticileri eleştiren Younes Belhanda'yla yollar ayrılmıştı. 31 yaşındaki futbolcunun La Liga ekiplerinden Valencia'yla imza aşamasına geldiği iddia edildi.

JAVI GARCIA TRANSFERE ONAY VERDİ

İspanya'da yayın yapan Fichajes'in haberine göre Valencia, bonservisi elinde bulunan 31 yaşındaki Faslı yıldız için harekete geçmeye hazırlanıyor. Ekonomik durum nedeniyle bonservisi elinde olan futbolculara yönelen İspanyol ekibinin Belhanda ile yakın zamanda sözleşme imzalayabileceği belirtildi. Öte yandan haberde, Valencia Teknik Direktörü Javi Garcia'nın da, Younes Belhanda'nın transferine onay verdiği ve kadrosunda görmek istediği vurgulandı.