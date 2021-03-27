La Liga ekibi Valencia, Younes Belhanda'yı kadrosuna katmak istiyor
27.03.2021 18:36
Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrılan Younes Belhanda'nın yeni adresi belli oluyor. İspanya basınının iddiasına göre, Faslı futbolcu, La Liga ekibi Valencia'yla imza aşamasına geldi. Ekonomik darboğaz nedeniyle bonservisi elinde bulunan futbolcuları kadrosuna katmaya çalışan İspanyol ekibi, Belhanda'yla kısa süre içinde sözleşme imzalayabilir.
Galatasaray'da Süper Lig'in 28. haftasında stat zemini üzerinden yöneticileri eleştiren Younes Belhanda'yla yollar ayrılmıştı. 31 yaşındaki futbolcunun La Liga ekiplerinden Valencia'yla imza aşamasına geldiği iddia edildi.
JAVI GARCIA TRANSFERE ONAY VERDİ
İspanya'da yayın yapan Fichajes'in haberine göre Valencia, bonservisi elinde bulunan 31 yaşındaki Faslı yıldız için harekete geçmeye hazırlanıyor. Ekonomik durum nedeniyle bonservisi elinde olan futbolculara yönelen İspanyol ekibinin Belhanda ile yakın zamanda sözleşme imzalayabileceği belirtildi. Öte yandan haberde, Valencia Teknik Direktörü Javi Garcia'nın da, Younes Belhanda'nın transferine onay verdiği ve kadrosunda görmek istediği vurgulandı.
Son Dakika Myanmar'da kanlı gün: 100 gösterici hayatını kaybetti Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının küçük kızı, vahşeti görmemesi için olay yerinden böyle uzaklaştırıldı Son Dakika: Kanal İstanbul projesi için imar planları onaylandı ve askıya çıkarıldı Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı Instagram'dan sildi Sahte hesaplarla cinsel içerikli paylaşım yapan 40 yaşındaki kadın yakalandı Bursa'nın en büyük projesi olan Osmangazi Meydanı İnşaatı izlenme rekoru kırıyor Türkiye'ye yollanan 1,5 milyon doz Biontech aşısı nerede? Bakan Koca'dan herkesin merak ettiği soruya belgeli yanıt Evde yaptığı tatlılar beğenilince imalathane kurdu, 7 ilde 18 şube açtı