La Liga Endülüs derbisiyle başladı - Son Dakika

La Liga Endülüs derbisiyle başladı
Korona virüs salgını nedeniyle ara verilen La Liga bu gece Endülüs derbisi olan Sevilla-Real Betis maçıyla başladı.
Korona virüs salgını nedeniyle ara verilen La Liga bu gece Endülüs derbisi olan Sevilla- Real Betis maçıyla başladı. Mücadele Sevilla'nın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
La Liga'da özlem sona erdi. Yeniden start alan ligin 28. haftasında Sevilla, Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda Real Betis'i konuk etti. Seyircisiz oynanan mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya daha etkili başlayan ev sahibi ekip 55. dakikada penaltı kazandı. 56. dakikada beyaz noktanın başına geçen Lucas Ocampos topu ağlara göndererek Sevilla'yı 1-0 öne geçirdi. 62. dakikada Fernando fileleri havalandırarak maçın skorunu tayin etti. (2-0) Bu sonuçla Sevilla puanını 50'ye yükseltirken, 12. sırada yer alan Real Betis 33 puanda kaldı.
(Turgay Kılıç/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 08:52 Kaynak: İHA
Son Dakika Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz! Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı "Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi? Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı? Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı Doğum gününde giydiği elbiseyle kendine hayran bıraktı Müge Anlı'nın sosyal medyaya sızan gençlik fotoğrafı çok konuşulacak İletişim Başkanlığı, Yeditepe Konserleri'ne 30 milyon TL harcandığı iddialarını yalanladı