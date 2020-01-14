La Liga lideri Barcelona, Ernesto Valverde'yi görevden aldı - Son Dakika
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La Liga lideri Barcelona, Ernesto Valverde'yi görevden aldı

54 dakika önce

Barcelona Kulübü, İspanyol teknik direktör Ernesto Valverde'yi görevden aldı.

La Liga lideri Barcelona, Ernesto Valverde'yi görevden aldı, System.String[]

Barcelona Kulübü, İspanyol teknik direktör Ernesto Valverde'yi görevden aldı. Takımın yeni teknik direktörü 61 yaşındaki Quique Setien oldu.

İspanya Süper Kupası yarı finalinde Atletico Madrid'e 3-2 yenilerek elenen Barcelona'da fatura teknik direktör Valverde'ye kesildi.

Katalan kulübün bugün yaptığı yönetim kurulu toplantısında alınan teknik direktörün gönderilmesi kararı Valverde'ye iletildi.

Barcelona Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Valverde'nin yerine Quique Setien'in getirildiği bildirildi.

Setien, son olarak Lugo (2009-2015), Las Palmas (2015-2017) ve Real Betis (2017-2018) takımlarını çalıştırdı.

61 yaşındaki İspanyol teknik direktör Setien ile 30 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli sözleşme imzalamak için anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Barcelona, yeni teknik direktörün imza töreni ve basına tanıtımının salı günü Nou Camp Stadı'na olacağını duyurdu.

Barcelona'da 2017 mayıs ayında göreve getirilen Valverde, geride kalan 2,5 sezonda bordo mavililere 1 Kral Kupası (2017-2018), 1 İspanya Süper Kupası (2018) ve 2 lig şampiyonluğu (2017-2018 ve 2018-2019) kazandırdı.

Barcelona takımı mevcut durumda 19. haftanın geride kaldığı İspanyol liginde averajla Real Madrid'in önünde lider durumda bulunurken, Şampiyonlar Ligi son 16'larda İtalya'nın Napoli takımıyla eşleşti.

Valverde, La Liga tarihinde çalıştırdığı takım liderken görevden alınan 4. teknik direktör oldu. Şimdiye kadar Athletic Bilbao'da Jose Maria Olabarria (1935-1936), Real Madrid'de Enrique Fernandez (1954-1955) ve Radomir Antic (1991-1992) takımları liderken görevden alınmıştı.

La Liga'nın 20. haftasında Barcelona, 19 Ocak'ta sahasında Granada'ya karşı oynayacak.

Ernesto Valverde, Barcelona, La Liga, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:34 Kaynak: AA
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