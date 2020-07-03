La Liga'nın düşme hattındaki Mallorca, zorlu Atletico Madrid deplasmanında! Öne çıkan iddaa... - Son Dakika

La Liga'nın düşme hattındaki Mallorca, zorlu Atletico Madrid deplasmanında! Öne çıkan iddaa...

Bu bir ilandırATLETICO MADRID - MALLORCABarcelona deplasmanında 2 kez geriye düşmesine rağmen 1 puan koparmayı başaran Atletico Madrid, hem onları - belki de - şampiyonluktan etti hem de 3.'lük koltuğundan vazgeçmeyeceğinin altını çizdi.

Bu bir ilandır

ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya kararına karıştı
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı
Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup etti

ATLETICO MADRID - MALLORCA

Barcelona deplasmanında 2 kez geriye düşmesine rağmen 1 puan koparmayı başaran Atletico Madrid, hem onları - belki de - şampiyonluktan etti hem de 3.'lük koltuğundan vazgeçmeyeceğinin altını çizdi.

Cezaları sona eren Stefan Savic ile Koke kadroya geri dönecek. Diego Costa da çok eforlu oynadı, Alvaro Morata'yı bu sefer ilk 11'de görebiliriz.

Mallorca ise salgın arasından sonra ilk kez kazandı ama ne kazanma! Celta Vigo'ya karşı baştan sona üstün oynadılar. Takefusa Kubo asistleriyle, Ante Budimir de golleriyle ön plandaydı...

Takımda 3 önemli eksik var!

Ligde düşme hattında yer alıyorlar ve bu zorlu deplasmanda golcü Budimir ve savunmanın önemli ismi Martin Valjent gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştüler. Sakatlıktan dönen sol bek Lumor Agbenyenu da Celta maçını tamamlayamamıştı.

%60'lık kesim 3.'lük hedefine tutunan ev sahibinin hata yapmayacağını düşünüyor...

Mallorca'nın 2001'li Japon yıldızı Takefusa Kubo, Audi Cup'ta Real Madrid formasıyla...

Atletico Madrid, Stefan Savic, Barcelona, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 05:00 

Son Dakika Spor La Liga'nın düşme hattındaki Mallorca, zorlu Atletico Madrid deplasmanında! Öne çıkan iddaa... - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

00:35 Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı 00:08 Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup etti 23:49 18 yıldır haber alınamayan genç kızın kaybolduğu yerde yapılan kazıda kemik parçaları bulundu 23:12 Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı 22:22 ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar 22:01 Gaziantep Valisi, vatandaşları salgın konusunda uyardı: En çok vakanın görüldüğü 3. kentiz 21:41 20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı 21:39 Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı 21:08 ABD'de polisin siyahi bir kadına yumruk atması tepkilere neden oldu 20:59 Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı 19:49 Fenerbahçe Beko, Sırp koç Igor Kokoskov ile anlaştı 19:20 Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi 17:59 Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı 14:07 İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu 13:25 Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
Fenerbahçe, Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için Monaco ve menajeriyle görüşme yaptı
12:29
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
12:20
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
12:03
Prof. Dr. Ceyhan: Koronavirüste daha kötüsünün olacağını düşünmüyorum
11:00
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
10:42
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
10:33
Adana'da 18 yaşından küçük kızları fuhşa zorlayan çete çökertildi
10:08
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
09:57
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı
09:47
Yusufeli Barajı, 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak
09:20
Manisa'da iki aile arasındaki arazi kavgasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
08:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 05:40:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: La Liga'nın düşme hattındaki Mallorca, zorlu Atletico Madrid deplasmanında! Öne çıkan iddaa... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]