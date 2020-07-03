La Liga'nın düşme hattındaki Mallorca, zorlu Atletico Madrid deplasmanında! Öne çıkan iddaa...

Bu bir ilandır

ATLETICO MADRID - MALLORCA

Barcelona deplasmanında 2 kez geriye düşmesine rağmen 1 puan koparmayı başaran Atletico Madrid, hem onları - belki de - şampiyonluktan etti hem de 3.'lük koltuğundan vazgeçmeyeceğinin altını çizdi.

Cezaları sona eren Stefan Savic ile Koke kadroya geri dönecek. Diego Costa da çok eforlu oynadı, Alvaro Morata'yı bu sefer ilk 11'de görebiliriz.

Mallorca ise salgın arasından sonra ilk kez kazandı ama ne kazanma! Celta Vigo'ya karşı baştan sona üstün oynadılar. Takefusa Kubo asistleriyle, Ante Budimir de golleriyle ön plandaydı...

Takımda 3 önemli eksik var!

Ligde düşme hattında yer alıyorlar ve bu zorlu deplasmanda golcü Budimir ve savunmanın önemli ismi Martin Valjent gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştüler. Sakatlıktan dönen sol bek Lumor Agbenyenu da Celta maçını tamamlayamamıştı.

%60'lık kesim 3.'lük hedefine tutunan ev sahibinin hata yapmayacağını düşünüyor...

Mallorca'nın 2001'li Japon yıldızı Takefusa Kubo, Audi Cup'ta Real Madrid formasıyla...